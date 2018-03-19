中國統戰鋪天蓋地 連小學也搞交流

2018-03-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天上任，前陸委會副主委林中斌提醒，中國對台政策是長期規劃，不僅祭出對台三十一項措施，而且拉攏台灣的大學生、中學生，最近也看到中國積極與台灣小學生交流，中國軟手促統已翻天覆地來台，政府應做好準備，並以前瞻性的長期戰略來思考兩岸政策。

林中斌提醒陳明通注意

林中斌表示，他與陳明通曾在二千年至二○○二年在陸委會共事，陳在陸委會副主委任內，曾到對岸三十多次，堪稱是民進黨裡最了解中國的學者，陳對未來兩岸看法非常務實，與外面的印象截然不同。

林中斌說，雖然陳在前年政黨輪替沒有入閣，但一直提供執政團隊兩岸政策的建議與各種評估。林的消息來源告訴林，陳明通在去年中共十九大前曾給總統蔡英文一份報告，完全預測七名中國政治局常委名單，非常不簡單。林也說，陳明通對兩岸談判有個研究團隊，有一些想法與規劃、準備，陳也一直在琢磨這個問題。

林中斌提醒陳明通，中國對台政策是長期規劃，從去年十二月底，有人在台北、桃園、宜蘭等地，陸續看到穿著中國制服的小學生，與台灣的小學進行交流，這不像是零零星星的個案，而是經過縝密的規劃；如果對岸鎖定的目標是小五的學生，到了二○四九年、中共建政一百年時，這群小學生已經四十一歲，正是社會中堅，面對中國如此長期的規劃，台灣是否已準備好了？

熟悉陳明通的人士表示，陳明通從一九九○年代就開始赴中交流，在學界與實務界累積二十八年與中國交流、交往經驗，陳明通也因此累積豐富的人脈，而中國涉台系統對他並不陌生，包括張志軍、王毅都曾與陳接觸過。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，陳明通可在短時間掌握蔡總統的兩岸政策，也清楚民進黨對中國政策與兩岸關係的思維，今年是選舉年，相信陳擔任陸委會主委，可以讓泛綠支持者正面看待。不過，影響兩岸關係的因素非常多，不能單從兩岸人事佈局來看，包括中美互動、國際關係、區域問題等，都必須考量。