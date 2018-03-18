「水泥塚冤魂發求救訊息」

2018-03-18

〔記者陳薏云／新北報導〕水泥封屍案現場參與的人員表示，十六日晚間原要開鑿，因攜帶器具錯誤，加上考量夜間安寧，只好先離開，當時房內沒有任何異味，沒想到眾人走出葉家門口，下樓時反而聞到屍臭味，那時水泥還沒鑿開，眾人無不訝異，有人直覺：「應該是水泥塚內冤死者發出的求救訊息！」

前晚，警方與葉女大哥等人來到死者房間，再次問張女：「是不是妳殺了人？」她仍冷靜否認，葉女大哥說：「現在只有我們，還有一個無形的（葉女）在這裡，你快說小姑在哪裡？」張女聽到「無形」，突然全身發抖，終於看著墓塚說：「我把她殺了，然後用水泥將她埋起來。」現場作業人員說，昨天早上出動電動機具開鑿，花了一個多小時，看到被三層棉被包裹的屍體，掀開棉被，死者呈俯臥姿勢，頭部向著牆角，頭頂破了一個大洞，顯示凶手攻擊時十分兇狠。

小姑求饒 嫂殺紅眼

現場人員表示，水泥鋪設的厚度不一，最薄約三公分，最厚約八公分，鋪蓋得相當臨時、粗糙；屍體脖子上纏有透明膠帶，是否為勒斃關鍵，有待釐清。

小姑頭顱像顆爛橘子

檢警昨早帶著凶嫌現場模擬，張女說她當時跨坐在小姑身上，雙手持啞鈴狂擊小姑頭部，小姑驚恐喊叫，「你是要殺我是不是？」「已經流血了，別再打了」，但她死命猛捶，把小姑的頭顱打凹到像顆爛橘子才停手。

老婆殺了妹 哥想跪拜

死者的哥哥，也是凶嫌的丈夫，在現場時似乎心情複雜，不過看起來還算冷靜，持香拜過妹妹後，詢問「我可以跪拜嗎？」最後持香鞠躬三下，隨後跟著警方前往殯儀館相驗。