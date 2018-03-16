「利中」非「惠台」政院正名：中國對台措施

2018-03-16

〔記者李欣芳、鍾麗華／台北報導〕因應中國祭出對台卅一項措施，行政院副院長施俊吉今召開記者會宣布因應對策。行政院昨也指示各部會統一正名，使用「對台」一詞，以正視聽，釐清這些措施並非惠台本質。

為防止台灣籍海外頂尖科技人才被中國「千人計畫」及相關補助挖走，科技部向行政院建議，已推動的愛因斯坦計畫一年可補助五百萬元，哥倫布計畫一年可達一千萬元。不過，有部會認為，應有更積極的做法，包括進一步明確鬆綁移民法規，才有助於向全球招攬人才。

對於中國要開放台灣公私立大學專任教師到中國高校任教，行政院認為已違反「教育人員任用條例」等規定，但採納教育部建議，回歸各校獎懲規定。不過，有官員認為，政府應可透過加薪留住教師。

中國這次的動作具統戰性質，行政院已指示各單位口徑一致，對外談論相關措施和公文往返時，統一使用「對台」一詞。陸委會副主委邱垂正表示，這些「措施」非單純「惠台」，主要為「利中」，相關措施涉及雙方權益，兩岸應溝通互動。

對於中國積極拉攏台灣影視界登陸，文化部長鄭麗君昨也向行政院提報相關因應對策。她認為，因應中國對台卅一項措施，我們其實就是需要「壯大台流」，讓文化內容產業更強壯，建立自己的產業體系，就可走到世界各國。

鄭麗君強調，我們要對自己有信心，台灣是亞洲最自由開放的國家，可吸引國際人才來台創作。中國卅一項措施對我方雖有吸引力，但因中國有審批制度，從題材、內容，深化到個人製作的表意自由，甚至政治思想，因此存在極大風險，政府必須提醒國人。

文化部向行政院提出的相關對策，包括推動成立行政法人「文化內容策進院」，做為連結政府與民間的專業中介組織，協力提升國內文化內容的應用及產業化，型塑台灣文化品牌，以國家隊概念進軍國際。