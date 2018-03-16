董雲裳任命案 美參議員喊擋

2018-03-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕美國前國務卿提勒森力薦的亞太助卿提名人董雲裳，可能官位難保。美國參議員魯比歐今天在推持表示，他會「竭盡所能打敗目前的首席亞洲外交官提名人」。

魯比歐：亞太助卿必須挺台

魯比歐二月十五日在董雲裳的參院任命聽證會上提出多項嚴厲的質詢。他今天上午在推特表示，亞太助卿的位置需要一個了解美國必須與中國關係再平衡，同時支持台灣並捍衛人權的人。

董雲裳的任命案一波三折。白宮不喜建制派外交官擔任亞太助卿，但提勒森與代理這個職務的董雲裳相處融洽，而力保她真除，國務院東亞局的外交官也樂見自己人當主管而全力支持。

據了解，去年十二月擔任亞太副助卿的黃之瀚是政治任命，與傳統國務院系統出身的董雲裳在一些重要議題上有矛盾。黃之瀚曾是前共和黨總統候選人羅尼的競選大將，後來擔任參議員卡登的助理。卡登在外交上的鷹派立場與川普相近。

如今，隨著鷹派的中情局局長龐皮歐取代提勒森主掌國務院，董雲裳的任命案也有了變數。參院外委會至今仍未通過她的任命。

華盛頓郵報今天報導，魯比歐表示，會在參院外委會通過董雲裳的任命案後拖住這個案子，直到龐皮歐就任國務卿，另外提名自己屬意的人選。

華郵還說，一位白宮官員表示，川普就任以來，董雲裳幾乎在每個技術層面，反對川普政府對中國的經濟與政治侵犯採取嚴肅的反制行動。

魯比歐曾在任命聽證會中質詢，國務院網站過去有中華民國國旗，新網站的國旗消失了，董是否了解決策過程。董雲裳回答，她知道國務院網站撤掉台灣國旗，主要是領務局在網站發出新的旅行通知，這是合約商做的，未經過他們的辦公室。

不過她接著說，「我們並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國是一個與我們有官方關係的國家。」「我們的政策是，不在美國政府網站上顯示中華民國國旗。」

魯比歐還質詢，中共官員跑到美國來逮捕流亡在美的中國富商郭文貴，聽說是董雲裳阻止中情局逮捕這些中國官員。董雲裳說，她知道這件事，但並未參與決策。除了魯比歐，其他共和黨鷹派議員也不滿董雲裳的中國政策，認為她太保守示弱。