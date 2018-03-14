馬習會檔案缺漏》立委籲檢調介入 追究法律責任

2018-03-14

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕對於馬政府處理「馬習會」檔案，涉及未將全數資料建檔移交，立委昨質疑此做法恐有違國家機密保護法，呼籲檢調應積極介入調查，並追究相關人員法律責任；至於監委是否啟動調查？監委高涌誠指出，他會先去瞭解，隨著事件發展，讓更多事證出來。

陳師孟：馬朝官員要自清 應到監院陳情

監委陳師孟說，以前馬政府時期，清查扁政府的公文後，發現三萬多件公文不知去向，還說要依法究辦，全案並移送監院查辦。由於他擔任過總統府秘書長，也是被調查對象，不過，等了很久，監院都沒有約談他，最後案件不了了之。他建議馬朝官員若要自清的話，應比照上次，到監院陳情。

民進黨立委賴瑞隆表示，兩國元首會面，談了什麼、中間交涉過程，都涉及國家重大利益，相關資料應該完整保留；賴質疑，總統府沒有相關資料，顯示這些資訊可能被帶走或銷毀，「這部分馬英九政府應交代清楚」，若馬英九無法完整交代清楚相關細節，檢調應積極展開調查、主動偵辦。

民進黨立委莊瑞雄批評，馬英九若將「馬習會」當作自己的重大政績，「現在怎麼會見不得人？」他並向馬喊話，「好經驗要傳承」，盼馬儘速向外說明相關資料的去處。

時代力量立委黃國昌也說，前任政府卸任時，若有檔案該移交沒有移交，相關單位就應進行調查，未移交的單位也絕對有行政責任，相關人員應承擔的法律責任要進一步追究。

在監院方面，高涌誠表示，雖然總統不受監察權規範，但總統府、國安會相關的公務員仍是監察院調查的對象；至於是否啟動調查？他指出，「馬習會」之前有什麼檔案存在，誰會知道？在公務行政過程中，所有的相關資料該如何處理、建檔，應有比較基準，此案可能涉及政府機關的檔案保管與流程問題，他會去瞭解看看，但監院查案還是要有蛛絲馬跡，不能只憑「剪報辦案」。監委楊芳玲、趙永清與王幼玲等人對此表示，不清楚相關細節，還要瞭解、討論。

對於馬政府時期，總統府移送扁政府公文未歸檔案，監察院表示，當時已立案調查，監院請相關機關對檔案管理機制檢討改善，各機關函報回來，顯示管理機制均建立妥適，因此已結案，不過，結案報告被列為不公開，不代表監察院未處理。至於相關人員則移送檢調單位調查，以釐清其刑事責任。