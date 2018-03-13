警所長涉帶頭收賄 包庇色情

2018-03-13

北市中山一所 警被搜出9萬

〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕有「天下第一分局」稱號的台北市中山警分局，驚傳有員警收賄包庇色情業者！檢調獲報，中山一派出所官警涉嫌自兩年前起，按月收受「曉」酒店媽媽桑巫蕙玲四萬元賄款，藉以減少臨檢次數，或在行動前通風報信，台北地檢署昨指揮調查局搜索中山一派出所等十七處，除拘提巫女、酒店股東謝安芳外，另約談所長林崇成等五警及白手套等共十六人，檢調並在警員身上搜出可疑的九萬元現金，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦。

涉案員警除所長林崇成外，還包括警大生郜振傑、巡佐紀炳場、陳宏洲及擔任派出所總務的警員鄭凱洋，其中郜員原為派出所警員，後至警察大學進修，再返回派出所服務；檢調並在鄭員身上搜出可疑的九萬元現金，但鄭員喊冤稱是「私房錢」，其餘警員也否認犯行，檢方訊後向法院聲請對郜振傑、紀炳場、陳宏洲、鄭凱洋、巫蕙玲羈押禁見，酒店幹部謝安芳則二十萬元交保。

自兩年前起 按月收賄4萬元

媽媽桑巫女經營立邦酒店因勾結人蛇集團媒介外籍女子來台賣淫，去年七月被檢調會同移民署專勤隊搜索，約談巫女等十六人到案，訊後依涉犯人口販運、妨害風化等罪聲押巫女及楊姓、胡姓酒店幹部，但法官並未裁准，巫女交保後又夥同股東另覓新址重起爐灶，將酒店改名為「曉」，繼續營業。

4員警及酒店業者 聲押禁見

據了解，巫女酒店更名經營後生意不佳，更傳出酒店股東不滿警方「拿錢不辦事」，才憤而檢舉，風紀案因而爆發，檢調獲報後介入調查，懷疑中山一派出所多名員警，涉從二○一六年起親自或透過白手套居中聯繫，按月收受巫女每月四萬元賄款朋分，並刻意減少臨檢次數，或是在行動前知會業者，助其規避查緝。

中山警分局昨表示，將全力配合檢調偵辦。