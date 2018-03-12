司法話題》法庭變革 敬禮陋規將取消

2018-03-12

不用再向法官敬禮 法界：時代進步象徵

〔記者楊國文／台北報導〕不少曾到法院出庭或旁聽的民眾都有這樣的經驗，就是法官步入法庭後，法警會高喊起立，並向法官敬禮，外界質疑這根本是司法還未「去威權化」，據了解，司法院已決定廢掉這些從戒嚴時期起，即施行至今卅多年的敬禮陋規，全國法庭內，常見向法官行「舉手禮」（敬禮）、喊「法官好」的一幕，將走入歷史。

呂太郎：廢除威權象徵 司改一大進步

司法院秘書長呂太郎指出，此雖行之有年，卻是司法機關殘存的威權象徵，廢除此規定，將是司改的一大進步。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，取消敬禮可拉近民眾與法官的距離，減低司法的官僚氣息，是符合潮流的變革；台北地院一位資深庭長表示，取消法警「應向法官敬禮」的規定，是時代進步的象徵，不致對法庭秩序造成負面影響，樂觀其成。

另一位北院法官說，很多年輕法官也不喜歡封建遺留的繁文褥節，常見到法官在法警剛喊「起立」後，當事人還來不及站起來，法官就立刻補上「請坐」兩字；但面對眾所矚目或法庭人數眾多的案件，仍須靠全員起立來彰顯法庭的嚴肅性，不宜輕易廢除。

律師：贏得人民信任 須回歸審判公平

不過，前花蓮高分院法官、律師顏世翠則認為，取消敬禮只是細枝末節的瑣事，想贏得人民對司法的敬重，須回歸審判程序的正當性及結果的公平性，才是正本清源之道。

依一九八五年頒佈的「台灣高等法院及所屬法院法警執行職務應行注意事項」第廿三條規定，值庭的法警，在審判長或法官蒞庭或宣示判決時，應即向旁聽席宣達「起立」口令，然後面向法台上審判長或法官行舉手禮，等到審判長或法官坐定後，再向旁聽席宣達「坐下」口令。因此規定乃戒嚴時代訂定，法院、甚至法官都頗具威嚴和受到尊崇，該行舉手禮等規定，未引起很大爭議。

近年來，各界要求司法院加速司改呼聲殷切，高院、各級法院審案或宣判時，因部份法警或庭務員在喊「起立」口令後，不僅向審判長或法官行「舉手禮」，有時候還一邊喊「法官好」，有些法警甚至會喊出「敬禮」，民眾因此跟著法警手勢，向審判長「敬禮」，不少民眾抱怨：「為什麼要向法官敬禮」、「我不是法院職員，為何要敬禮」。

對此，司法院長許宗力、秘書長呂太郎、高院院長李彥文研商取得廢除敬禮規定共識，高院研究認為，基於維護法院形象，及比照先進國家做法，法庭內對審判長或法官的「起立」和「坐下」口令仍須維持，不過，法警、庭務員等人行「舉手禮」，或喊「敬禮」、「法官好」等做法都不必要，將修法廢除實行三十多年的「舉手禮」規定。

高院表示，近日將召開專案會議，修改此注意事項，修法完成後，將報請司法院核備，司法院將再行文所屬行政法院、智財法院等司法機關一併適用。