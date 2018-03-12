中磁吸人才 慎防敏感數據洩漏

2018-03-12

配合習近平「融合政策」 做得到位 我要加強設防

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國推出所稱惠台的搶人措施，高教界分析，中國是刻意要把台灣人才納入中國國家主席習近平所謂的融合政策，連科研計畫主持人甚或研究成果的智慧財產權等細節都做好設計，在國內有教職或科研正職者較不易被磁吸，但其他過剩的高階人才恐流失；有學者則提醒，中國學界恐有強烈階級制度及欠缺自主性，學者西進須注意，政府則應要加強設防雙邊合作下的敏感數據洩漏問題。

實踐大學校長陳振貴分析，中國卅一項政策中，大舉開放磁吸台灣人才，如讓台資企業、學校法人不再需由中國人掛名，或要讓台灣學者去中國主持科研計畫，還有採認台灣醫師學歷、放寬證照考試等，刻意要把台灣變成「中國一省」，其實是配合習近平「融合政策」，做得相當到位。

陳振貴指出，台灣面臨少子化，每年恐累積七百位博士無法就業，不少淪約聘、專案等短期教師，中國政策中鼓勵台灣老師到中國任教，研究成果還可列評量，對高教界最直接正中要害，甚至不再需透過與台結盟姊妹校、交流時順道招聘，直接用網站招聘，影響及衝擊防不慎防。

交大副校長陳信宏表示，台灣高教的教職飽和，加上薪資比香港等鄰近國家低，年金改革又對教授不利，博士畢業等年輕人才要確保留台確有困難；但他也坦言，有些人去中國也不見得好，因中國一流學校也要頂尖人才，台灣部分人才恐被流到二流學校，環境及發展未必真比台灣好。

清大副校長陳信文說，短期尚未聽到有重大影響，但檢視其內容，透露出中國對人才及研究的重視及強力招攬，任何國家對台灣人才重視，政府就該警惕，有人會覺得不受重視，就可能遭磁吸。

清大光電所助理教授陳明彰警告，在中國學界恐有部分具強烈階級制度，系上研究由系主任主導，台灣的研究人員還是比較可自主，另中國這波開放台灣科研人員合作、接計畫主持人等，若純科學探討還沒事，若牽涉敏感議題，就須注意贊助與數據外流問題。