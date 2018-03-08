美商憂供電 經長開3解藥

2018-03-08

維護機組 大修按部就班 新機組上線

〔記者林菁樺／台北報導〕台北美國商會昨公布二○一八商業景氣調查報告，八成四受訪美商擔心台灣能否穩定供電。對此，經濟部長沈榮津坦言，「今年供電可能稍微緊澀一點」，政府會窮盡一切努力穩定供電，讓企業與國人安心，並對穩定供電抓出「維護機組、大修按部就班、新機組順利上線」三大藥帖。

沈榮津表示，今年將對供電加強努力，首要是對測試運轉中的機組做好維護保養；其次，大修工作須按部就班、如期如質完成讓機組回歸系統並聯；最後，新增機組大林新二號、林口新三號與通霄新二號等，做好期程規劃與風險控管。

根據台電統計，今年截至三月五日止，與去年同期相比，發電量成長四．三％，日平均用電量成長九十七．一萬瓩。

沈榮津表示，只要景氣與溫度升溫，都會造成用電成長，希望今年備轉容量率維持在六％，政府會窮盡一切努力，有責任一定要穩定供電，讓國人與企業安心。他指出，雖然今年供電可能稍微緊澀一點，但新機組明年就會陸續上線、加入供電，備用容量率有望達到十五％。

政府積極推動非核家園，再生能源占比將在二○二五年達到二十％，外界憂心可能造成電價上漲，沈榮津表示，隨著再生能源科技進步，再生能源的價格一定會持續往下走，像近期標購的太陽光電及陸域風電價格都已接近平均電價。

美國商會會長章錦華昨也透露，最近會與行政院長賴清德展開對談，將討論五加二創新產業投資計畫、亞洲矽谷、再生能源等議題。

沈榮津說，五加二創新產業涵蓋生技產業、物聯網、智慧機械、綠能、國防等熱門產業，若能與美國、歐洲產業界策略聯盟，就能共創雙贏。