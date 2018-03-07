投資人傾家蕩產 期貨商爽賺？

2018-03-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕選擇權市場是「零和遊戲」，賠的金額一定有人賺走，二月六日賣方虧損四十億元，這四十億被誰賺走？市場盛傳，替現貨避險而買進價外空單的外資與期貨商是勝方；目前台指選的前幾大自營商，包括元大、群益、永豐、富邦、澳帝華等都被慘賠的投資人點名。

目前兩家上市期貨公司的元大與群益尚未公佈二月營收，無法得知有無異常暴衝現象。但不具名投資人指出，期貨商的自營部門嗅覺很敏銳，經歷過美國九一一、歐債等金融黑天鵝事件，很清楚市場崩跌就會發生大量強制平倉，尤其二月六日的前一天，美股已經大跌，自營部門知道隔天肯定有大量買單需求，「高掛漲停的釣魚單，好好賺一筆，何樂而不為？」

例如正常價值二十點的台指選商品，當天因強制平倉而出現大量的「市價」買單；市價的意思就代表委託單送出去，什麼價位都接受，所以自營商乾脆掛漲停價一○九○點賣給你，收盤再用二十點買回，一口賺五萬元，一百口就是五百萬元。

有交易員坦言，當天這類爽賺的自然人或期貨自營部，賺了錢很開心，全家出國玩；但反觀賠的一方，面臨房產被查封、傾家蕩產，「如果處理不好，可能演變為社會事件。」

同樣痛苦無奈的還有期貨商的經紀部門，全市場十四億餘元的違約交割金額，得先代墊，再慢慢跟投資人追討；過去一個月經紀部門四處奔走協商還款、向國稅局調閱客戶資產明細、跑法院聲請假扣押；「如果是為了替公司賺錢而忙，大家忙得很愉快，但為了清理善後而忙，還不確定債權能否全數追回，士氣很低落。」

因經紀部門累壞了，富邦期貨昨宣佈，賣方五十口以上的投資人，風險指標從期交所規定的廿五％調到一五○％；也就是投資人還沒虧錢，就可能被砍倉，明知這麼做會失去客戶，但寧可不要業績，也要保障。