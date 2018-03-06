中國人大揭幕 王岐山與政治局常委坐同排

2018-03-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國第十三屆全國人大第一次會議昨日召開，六十九歲的前中共中央政治局常委王岐山，身穿深藍色西裝以排序第十入場，並與現任政治局常委同排而坐。人大前天召開預備會議、主席團會議時，王岐山也與政治局常委位列同一排，分別坐在中國國家主席習近平左邊的第六個位置，以及右邊的第三個位置，其座位排序都僅次於政治局常委排名最末的韓正，凸顯王岐山「第八號常委」的特殊地位。

王岐山是習近平四十年的親密政治盟友，去年十月在中共第十九次全國代表大會中「裸退」後，他將退而不休、接掌重權的傳聞始終不斷。

外界普遍認為，王岐山將成為政治局體制外的「第八號常委」，政治地位排在其他政治局委員之前，僅次於七名政治局常委。職務安排上，有傳聞指王將出任國家副主席，成為外交系統「第一人」，直接對習近平負責；也有說法指王即將出任新設的最高監察機關「國家監察委員會」主責官員。

另有分析認為，王岐山將出任國家副主席，同時兼任國監委主任。而王被選為國家副主席後享有「無任期限制」的傳聞，近來也甚囂塵上。

凸顯第八號常委地位 傳將任國家副主席

王岐山早在中共十九大前便透露，本月的人大會議預定審議通過國家監察法、設立國監委、產生國監委組成人員。習近平當局將國監委視為「超級反腐機構」，定位為「政治機關」，而非行政或司法機關，並選定北京、山西、浙江為國家監察體制改革試點省區，過去擔任中共中央紀律檢查委員會書記的王岐山，便是中央深化國家監察體制改革試點工作領導小組組長。

分析指出，將國監委定位為政治機關，說明其地位凌駕於一般司法、行政機關之上，國監委的權力甚至高於中紀委；國監委直接指向反腐工作，有很強的針對性，可定點清除涉及篡權威脅的對手。

王岐山過去曾協助習近平掃除若干「沙皇級」人物，包括前政治局常委周永康、前中共中央統戰部部長令計劃、前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄、前政治局委員孫政才等「大老虎」。