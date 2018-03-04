「刀下不留人」 盟國關稅豁免恐落空

2018-03-04

美媒︰川普打算全面課稅

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕「華爾街日報」報導，白宮資深官員指出，美國總統川普打算對各國全面課徵鋼鋁關稅，不會豁免加拿大、歐盟等盟國。ＷＴＯ（世貿組織）、ＩＭＦ（國際貨幣基金）罕見警告，全球貿易戰爆發的可能；高盛集團則示警，最終可能導致ＷＴＯ等國際貿易協定弱化。

川普宣布對進口鋼鐵課徵廿五％、鋁品課徵十％關稅，下週將簽署命令，包括日本、南韓等國都在做最後拚搏，期能取得關稅豁免。不過，美國商務部長羅斯表示，川普已選擇對進口鋼鋁採取普遍性關稅，使得美國盟友最後一線希望變得黯淡。

避免從他國繞道出口至美

羅斯二日受彭博電視訪問表示，「在我提交的選項中，總統選定了對所有國家的所有（鋼鋁）產品實施全面性關稅。」他說，「我們必須在總體基礎上處理普遍性問題」，杜絕再復發的現象，即從他國繞道出口至美國以逃避關稅。

「華爾街日報」報導，白宮幕僚正倉皇趕著完成關稅計畫的細節內容，以便川普下週得以宣布，「總統清楚說這將是全面性關稅，沒有例外。若存在例外，問題在於（關稅措施）容易導致失敗，你要從何處阻擋？」

一位白宮資深官員表示，無法提供其他重要細節，例如關稅是否適用鋼鐵的所有品項，或是否豁免半成品。幾位知情人士指出，實施方案仍可能改變，包括特定國家取得關稅豁免的可能性。

白宮貿易顧問納瓦洛二日告訴福斯（Fox）新聞：「我不認為任何國家將會報復，一個簡單原因，美國是世界上最賺錢和最大市場。他們知道他們騙了我們，現在我們所做的是捍衛自己。」

ＷＴＯ︰貿易衝突可能升高

ＷＴＯ秘書長阿茲維多發表簡短聲明，強調ＷＴＯ非常關切美國的鋼鋁關稅計畫，「從各方初步反應看來，衝突升高的可能性確實存在」，沒有一方可從貿易戰得利，將密切關注事態發展。

ＩＭＦ發言人萊斯聲明罕見直接點名「美國總統」，指其作法不僅傷害其他國家，也讓美國自身經濟受重創，包括主要使用鋼鐵及鋁這類原物料的製造業及建築業在內；ＩＭＦ鼓勵美國及貿易夥伴以建設性方式合作，減少貿易障礙和解決分歧，而非採取這種關稅制裁的緊急措施。