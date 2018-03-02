惠台措施？ 國安官員：絕非北京說了算

2018-03-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦宣布卅一項惠台措施，據了解，國安部門在第一時間即開會因應，陸委會與各部會已針對相關措施完成分工，評估對我方影響，同時提出因應措施，並追蹤中國落實執行情況。國安人士指出，我方認定中國藉惠台措施磁吸台灣人才、資源與技術，但多項措施已違反我方法律，「絕不是北京說了算」。

涉及人民權益 不能繞過台灣政府

國安人士舉例，惠台措施包括開放台企參與對岸的基礎設施，但我國現行法令，台灣企業仍禁止赴中投資鐵公路、水利、機場、捷運與輸配電等公共基礎設施；中國開放台灣專業人士可申請「千人計畫」與「萬人計畫」，也違反「兩岸人民關係條例」，不得赴中擔任黨政軍職等規定。

他強調，惠台措施是統戰思維的老路，我方無法認同其背後的政治意圖。而涉及兩岸人民權益、福祉等相關事項，必須透過雙方協商，絕不能繞過台灣政府，也不是中國單方面說了算，尤其多項措施衝撞我方法律，政府不可能坐視不管。除在法律上進一步檢視釐清外，政府也會持續提出相關政策，改善國內的投資環境與商機、培育人才等。

中方發佈規範 並無法律位階效力

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會強調，這些惠台措施是由中國國台辦所發佈的部門規範性質文件，這些文件在「中華人民共和國立法法」並無規定，且國務院所發佈的規範並無法律位階效力，因此未來觀察重點，在於陸方以何種方式落實相關內容及法制化程度，而大陸地方政府是否確實執行，也是各界關注的重點。

邱垂正指出，目前陸方提出的措施還沒有具體實施細則與辦法，可能和過去陸方提出的惠台措施，最終淪為部分台商口中「口惠而實不至」的心理戰、文宣戰一樣。兩岸目前簽署協議中有廿一項生效，中國大陸在協議部分未能確實履行與落實，雙邊協商達成的協議尚且如此，更何況是單方公布不具法律效力的文件，這些的實際成效仍有待觀察。

邱垂正指出，若以利益換取政治認同，或延續過去「以民逼官」、「以商圍政」的老路，無助兩岸關係改善與良性互動。任何涉及兩岸人民權益與福祉的措施非單方所能決定，要確實保障兩岸人民權益，還應透過雙邊協商，才能互利互惠，而我方從未關閉兩岸協商大門。