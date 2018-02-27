眼淚 可診斷帕金森氏症

2018-02-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國南加州大學最新研究顯示，檢驗淚液中α突觸核蛋白（α-synuclein）濃度，可有助早期診斷出帕金森氏症的罹患。南加州大學神經學教授陸馬克（Mark Lew） 指出，該研究是第一個顯示檢測淚液中的特定蛋白質或許是帕金森氏症可靠、廉價與非侵入性的診斷方式，也可望有助在症狀出現前數年，就可診出疾病並作治療。

陸馬克說，目前帕金森氏症早期診斷很困難，病患經歷的最初症狀包括嗅覺減退、睡眠紊亂等，有時伴隨甚少的運動症狀或完全沒該症狀。若能有對初期症狀的檢測方式，可早展開治療而延緩惡化。

研究人員以試紙採集五十五名帕金森氏患者的淚液樣本，與正常者樣本作比較。分析四種蛋白質，結果發現兩組的α突觸核蛋白出現落差，患者的濃度縮減、平均濃度為每毫克淚蛋白質中達四二三皮克，遠低於正常者的七〇四皮克。

另一種形式的α突觸核蛋白「寡聚α突觸核蛋白」也出現明顯落差；患者該蛋白質濃度增加、平均每毫克蛋白質達一．四五奈克，正常者則為〇．二七奈克。

陸馬克說，得知可用淚液分辨出帕金森氏症患者差異，很興奮。將以更大規模研究將釐清是否在症狀出現前，亦即罹病最初階段，即可檢測出淚液中相關蛋白質變化。南加大這項研究預計將在四月底舉行的第七十屆美國神經學會年度會議發表。