廢除任期與思想入憲》余英時：證明習害怕 台灣不要被嚇倒

2018-02-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿五日報導〕知名歷史學家、第一屆唐獎「漢學獎」得主余英時今天表示，無論是刪除憲法中國家主席「不得連任多於兩屆」的規定，還是習思想入憲，都是習近平害怕的表現，台灣不要被嚇倒了。

西方媒體多以「習皇帝」形容大權在握的習近平，余英時在接受電話採訪時說，中國自民國以來，其實都是皇帝，都是一兩個人在專政，民主在中國很難實行，台灣是唯一的例外，是一個特別的地方，證明中國人可以施行民主，他要給台灣人打氣。

余英時表示，習思想入憲不稀奇，他兩年前就說過了，「寫入憲法就變成他權威，別人不敢再反抗他。」習上台最努力就是抓軍隊，把自己信任的人放上去，但這些人能否控制整個軍隊很難說。余說：「我認為他一定要出樓子的，只是什麼時候出、出什麼樣的樓子，我們不知道。」

著作在中國遭禁的余英時認為，這些發展都很自然，因為中共是一個極權政體，非由一個最強的強人出來獨裁不可。習就是要做一個獨裁者，過去卅年出不了這樣的獨裁者，是因為大家無法同意。正是因為內部有很多人不同意習，才要把習的說法搞進憲法裡，目前也不敢指定任何人接班。

余英時分析，習近平的中國夢是權力不能搞丟，權與錢要在他手中。共產黨就是個獨裁政權體制，共產黨不但不要工人，工人也不能罷工，怎麼會是共產黨？共產黨現在是以黨來控制所有資源，有錢人都是靠黨的支持才變成大財閥，一旦政治失勢，馬上就垮台。所以中國最大的地主、最大的資本家就是共產黨。

余英時說，香港因為切身利害的關係，非反抗不可，尤其是年輕人。所以台灣不要把共產黨看得太偉大，覺得共產黨恐怖極了。共產黨內部缺點多得很，什麼時候爆發不知道，地方上的大規模武裝反抗，一年有幾十萬起，現在不報導了，所以外界不知道。

他表示，台灣不要被中國夢嚇倒，就是走自己和平民主的路。台灣是自由世界的象徵，但台灣民主面臨很大的考驗，所以執政黨要小心，許多共產黨的人已經滲透到台灣，有些報紙受它控制，有些名校的政治系學者完全以共產黨為正宗，把台灣看成「偽的」，這些人並不可怕，台灣要的是維持民主、和平與自由的制度，一方面要寬宏大量，一方面要警惕。