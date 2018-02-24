綠能屋頂 最小50戶

2018-02-24

30坪屋頂 回饋金一年8000元

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部綠能屋頂方案拍板，為解決門檻太高的爭議，確定採大、中、小三種規模，最小放寬為五十戶，設置實績與實收資本額也放寬。經濟部能源局表示，原本預計三個示範縣市先行，因台中、彰化、嘉義、台南、屏東五縣市參與意願強，可望全都加入，最快三月中公布名單，八月完工啟用，三十坪屋頂一年約有八千元回饋金。

能源局原本建議，為達規模經濟，案場量要有五十MW、須整合五千戶屋頂，業者大反彈後，改為大規模整合容量十至五十MW、中規模一MW至十MW、小規模下修五百KW至一MW，即五十戶即可承作。至於設置實績，能源局則堅守大、中規模要有五MW，小規模放寬至一MW。

能源局能技組長陳崇憲指出，扛下整合案源（屋頂）的地方政府，雖都偏好中、大型案場，但為了讓各縣市可因地制宜，仍訂出小規模給予彈性。

陳崇憲透露，示範階段原規劃三縣市先行，但台中、彰化、嘉義、台南、屏東等五縣市參與意願強，「只要願意都歡迎，看樣子不只三縣市」；有意參與縣市本月底前需送達申請書，最快三月中公布名單，八月完工啟用。

示範階段 每縣市補助500萬

為鼓勵吸引地方政府投入，政府不再零補助，能源局將編列一億元經費，示範階段每縣市可獲五百萬元補助，擴大階段加入至少可拿四百萬元，再逐年遞減至二百萬、一百萬元；換算下來，若示範階段就加入，將有一千二百萬元補助金進帳。

陳崇憲表示，除了五縣市想從示範階段就加入，其餘縣市相對保留，多數想觀望示範縣市施作的經驗，待擴大階段再加入，綠能屋頂出現南熱北冷現象。

能源局表示，營運商須撥十％回饋給屋頂申請民眾，以三十坪屋頂計算，一年可拿回饋金約八○一六元，縣市政府則獲營運商提撥三％回饋。另為加強地方發展綠能，縣市須提撥其中○．五％給地方（鄉鎮村鄰里）做為綠能發展基金；以十MW案場規模試算，縣市政府一年可獲二百萬元、地方則可獲四十萬元發展經費。