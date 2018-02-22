法國逾百萬患者病歷調查 長期酗酒 易早發性失智

2018-02-22

較正常人多出3倍罹患風險

〔編譯劉宜庭、記者吳亮儀／綜合報導〕英國醫學期刊「刺胳針公共衛生（The Lancet Public Health）」二十日刊登的一份研究，調查法國公立醫院出院資料庫二○○八年至一三年間逾一百萬名失智症患者的病歷，發現長期酗酒是阿茲海默症、血管型失智症等所有類型失智症的重大風險因子，較正常人多出三倍的罹患失智症風險，尤其容易引發在六十五歲前發病的早發性失智。

世界衛生組織定義「酗酒」為男性每天攝入超過六十公克純乙醇（相當於達六標準杯以上），女性每天攝入超過四十公克純酒精。研究顯示，酗酒引發失智症的風險，男性（四．七倍）較女性（四．三倍）略高，男性的發病年齡也較女性早；考慮高血壓、肥胖、吸菸等因素的影響後，酒精使用疾患（指酒精依賴與酒精濫用）總體而言仍較正常人多出三倍罹患各類失智症的風險。

這份研究蒐羅六年間超過一百萬名失智症患者的病歷，但不包含罕見失智症或早年有心理疾病的患者，堪稱該類型研究中最大規模的調查。研究顯示，逾五．七萬例早發性失智症個案當中，有超過一半被診斷出是酒精依賴、酒精濫用等酒精使用疾患。美國約翰霍普金斯大學醫學院「記憶與阿茲海默症治療中心」神經心理學教授李凱特梭（Kostas Lyketsos）指出，儘管過去已有許多研究揭露酗酒與失智症之間有很大的關聯性，該研究在「早發性失智」領域仍是獨一無二的。

研究指出 酒精恐永久損壞大腦

研究人員指出，酒精使用疾患與高血壓、糖尿病、中風、心臟衰竭有關，這些都會增加血管性失智症的風險。研究主筆、巴黎跨國健康經濟網科學家史瓦辛格（Michael Schwarzinger）表示，乙醇及其副產物乙醛對大腦具有毒性，可能永久損壞大腦結構和功能，重度酒精濫用者還可能導致肝性腦病變，「我們的研究結果顯示，酒精使用疾患引發失智症的程度，遠大於過去的想像，……酗酒應該列為所有類型失智症的重大風險因子」。

醫師指酗酒傷肝 會造成腦病變

亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興則指出，長期酗酒是會造成腦部麻醉效果，且會伴隨肝功能不好、肝功能異常，也會造成代謝性的腦病變，影響及傷害確實很大；甄瑞興並警告，長期酗酒的人較容易跌倒、造成頭部外傷、頭部流血等，頭部傷害可能也是造成失智症的相關原因。