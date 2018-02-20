228四受難者 總統將頒回復名譽證書

2018-02-20

民團週末重回天馬茶房

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是二二八事件七十一週年，全台約五十場紀念活動將陸續登場。據悉，二二八當天蔡英文總統將出席中樞紀念二二八儀式，頒發回復名譽證書給基隆市參議會副議長楊阿壽等四位二二八受難者及其家屬。台權會、鄭南榕基金會與蔡瑞月文化基金會等多個民間團體則將提前在廿四日舉辦「還原歷史 邁向正義」遊行，重回天馬茶房等二二八歷史現場。

廿八日下午二時，二二八事件紀念基金會將在台北二二八和平公園舉辦中樞紀念儀式。今年的主題是「時代轉型．正義無畏」，強調追求轉型正義，不必畏懼，紀念儀式結束後本土社團台灣國家聯盟也將在原地舉辦紀念會。

受難者謝一誠將親領

據悉，蔡總統將頒發回復名譽證書，其中當年擔任基隆市參議員的台籍菁英楊阿壽在二二八事件中流亡一年多，這次由其家屬周振才申請回復名譽證書，而目前還健在的受難者謝一誠，當天將親自領取回復名譽證書。

二二八受難者劉戊成，則有三位家屬劉仲信、劉家源、劉惠娟申請頒發回復名譽證書，另一位受難者梁阿標，則由其家屬梁榮子申請回復名譽證書。

各縣市政府也都將舉辦二二八紀念活動，例如嘉義市政府預定廿四日在嘉義市二二八紀念碑前舉行追思儀式；二二八當天包括台北市、宜蘭縣、桃園市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台南市、高雄市等縣市也都有追思儀式或音樂會等活動。基隆市政府則在三月八日舉行追思活動。

台權會等團體廿四日下午一時半在台北市日新國小集結出發，舉行「還原歷史 邁向正義—二二八七十一週年追思紀念儀式」，以肅穆方式舉著白色長布條向二二八受難者致敬，遊行隊伍將行經天馬茶房、台灣廣播電台、台灣行政長官公署等二二八歷史景點，遊行時並將朗誦所有受難者的名字。二二八基金會三月三日也將舉辦二二八地景小旅行，導覽台灣廣播電台等景點。