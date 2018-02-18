為國片配音 影癡蘇貞昌升格配音員

2018-02-18

政壇鐵漢柔軟心 愛帶老婆看電影

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長蘇貞昌「衝衝衝」加上招牌手勢的形象鮮明，不過鐵漢柔情的他，其實是個「電影癡」，常常在各種行程中擠出空檔，帶老婆、外孫女看電影，今年更從影癡進階為電影配音員，為國片預告片配音。

年底縣市長選舉戰鼓頻催，民進黨內部分人士點名蘇貞昌征戰新北市長，但他仍力挺子弟兵、立委吳秉叡。這回，蘇貞昌不談選舉，而是大談「電影經」。

蘇貞昌表示，年輕時很喜歡帶著夫人一起到電影院約會，一同欣賞電影，現在也經常牽著兩個外孫女到電影院看電影，例如迪士尼和皮克斯合作的又一大作《可可夜總會》，就是蘇貞昌和孫女們的最愛。

對於電影，蘇貞昌也推薦了幾部自己心目中「值得一看」的好片。電影《神鬼認證》中患失憶症的男主角，試圖在美國政府追殺下，找出自己真實身分，蘇認為，男主角在危機情境下，不間斷地訓練自己對環境敏銳，也鍛鍊體能。而電影《奇蹟男孩》有句台詞令他印象深刻，「當有人要你在正確與仁慈之間做抉擇，選擇仁慈」。他也大力推薦英國戰爭電影《最黑暗的時刻》，描述英相邱吉爾的故事，蘇貞昌認為，從中能看到「想做事不用急，儘管受到冷嘲熱諷也不能灰心喪志」的人生體悟。

另外，真人真事改編的南韓電影《我只是個計程車司機》，蘇貞昌指出，其實需要更深入理解故事的內容，看到整體社會面對過往歷史的方式。

此外，蘇貞昌獨特的渾厚嗓音，也被電影《衝組》導演鄭文堂相中，為這部國片預告片配音，重現蘇式經典對白「衝！衝！衝！」蘇貞昌笑說，第一次配音的經驗相當有趣，也希望大家能以實際行動力挺好電影。