美宣教士憶台灣春節》葉望輝勇吞皮蛋 彭光理難忘客家庄年味

2018-02-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府報導〕在台灣有著高知名度的葉望輝說，他三十年前第一次在台灣過農曆年，最難忘的食物是皮蛋，因為膽子夠大敢吞皮蛋，讓其他同行宣教士甘拜下風。

不少與台灣結緣一生的美國友人是因為宣教工作來到寶島，曾任美國前副總統錢尼亞太副顧問的葉望輝正是其中之一。宣教生活讓他們貼近台灣的鄉土，往往學了一口道地的國語或是閩南話。

葉望輝：到哪都有人餵他美食

他不久前在大華府的春節餐會分享，三十年前是他第一次有機會過年。一九八八年，他以摩門教宣教士身分住在台東，葉望輝說，他們度過了很棒的新年，面對豐盛的食物，有些到台灣不久的宣教士想嘗試些奇珍異味，大家比賽看誰膽子大，他吃了一口長相可怕的皮蛋，另位同伴無法下嚥，算是他贏了。

真正讓他難忘的是在台東經歷最喧鬧、有趣的元宵節慶典。乩童參與的地方廟會慶典，即使他以前也經歷過文化震撼，但看到遊街隊伍中有人臉頰上有異物穿過，背上插著尖銳東西，還是讓他這個在馬里蘭州長大的小孩深感震驚。但葉望輝說，他的兒子現在可能覺得這些乩童扮相「很酷」。

葉望輝難忘台灣濃濃的人情味，尤其是台灣人喜歡拿食物當成「愛的語言」，無論走到哪裡都有人拿美食餵他。

彭光理：過年讓他想起家鄉

民進黨駐美辦公室主任彭光理說得一口典雅又道地的閩南話，他也是以天主教神父的身分於一九六七年到台灣傳教而與台灣政治結下不解之緣。一九六八年他首次參加台灣春節，記憶最深的是濃濃人情味和美食。他所服事的天主教堂位於苗栗苑裡鎮，平日只見到稀落行人、單車或摩托車經過，但農曆年一到，整個客家鎮都炸開了。彭說，全鎮都是返鄉人潮，先是回家圍爐，整夜吃喝談天再拜訪親戚，初二再回娘家，全鎮熱鬧非凡。

義裔的彭光理覺得台灣人和義大利人同樣重視家庭，他說自己媽媽有十二個兄弟姊妹，每逢過節親友團聚吃喝、笑鬧，和台灣年味真是相輝映。