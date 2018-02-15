公平會查物價 香菇、雞肉小漲 應景商品價格平穩

2018-02-15

〔記者廖千瑩、廖淑玲／綜合報導〕公平會循例在昨天小年夜公布年節應景商品價格的調查結果，部分南北貨香菇價格較去年上漲一成，烏魚子價格持平，土雞、白肉雞及花生價格都比去年貴；但瓜子、干貝跟去年相比則有跌價，瓜子下跌二成；整體而言，年節應景商品跟去年相比持平、部分品項略有小漲，並未發現聯合漲價情況。

而昨天小年夜碰上西洋情人節，蘭花大搶手，雲林肉品市場毛豬交易平順供需無虞，西螺果菜市場每公斤均價廿四．五元，高麗菜、芥菜、蘿蔔每公斤已回跌到廿元以下，民眾可以過個好年。

公平會兩週前派員到傳統市場、超市、年貨攤商及量販店等四大通路查價，針對民生物資年前應景商品進行訪查。

公平會副主委彭紹瑾昨天說，查價行動前天才結束，根據查價結果，整體年節應景商品與去年相比大多持平，部分品項略有小漲，以毛豬為例，每公斤批發價去年此時為七十六元，目前每公斤六十七元，比去年價格還低。

不過土雞、白肉雞批發價有上漲，傳統市場土雞漲幅約一成；雞蛋跟去年比也有稍漲，白鯧魚持平。

值得注意的是香菇，去年香菇一台斤價格在六百八十元至一千六百元，今年則在六百五十元至一千九百二十元，漲幅約一成；花生比去年貴，漲幅約三．九％，干貝則比去年跌價一成。

彭紹瑾說，對於漲價的產品，已請農政主管機關提供產品價量資料，進一步了解價格變動原因及是否有聯合壟斷。

除夕前一天小年夜，碰上西洋情人節，帶動花卉買氣，但因寒流一波接一波，各類花卉量減、價格看漲，蘭花平均漲幅二至三成，卻沒花可賣。花農說，今年年關前清閒沒錢賺。

蘭花漲3成 洋桔梗平價受歡迎

虎尾農會花卉產銷班班員說，洋桔梗、百合、玫瑰是情人節熱門花種，今年玫瑰花受寒流影響，供不應求；在日本有「無刺的玫瑰」稱號的洋桔梗，因價格親民，成為許多年輕人情人節首選花種。可惜今年情人節就在小年夜，花農少賺一波節日財。