瀧澤秀明化身探險家 參與海底超級火山研究

日本神戶大學海底探測中心在九州近海海底火山「鬼界破火山口」的中央部分，發現全球最大的熔岩穹丘，體積超過32立方公里，一旦噴發恐將引發大規模海嘯，席捲日本、中國及台灣沿岸地區，造成1億人遇難。
鬼界破火山口位於鹿兒島縣薩摩半島南方約50公里的大隅海峽附近，介於硫磺島與竹島之間，東西長約20公里、南北寬約17公里。
此外，日本人氣男星瀧澤秀明因參與熔岩採集，成為論文共同執筆人，登上英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）。（駐日特派員林翠儀）
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日本神戶大學海底探測中心在九州近海海底火山「鬼界破火山口」的中央部分，發現全球最大的熔岩穹丘，體積超過32立方公里，一旦噴發恐將引發大規模海嘯，席捲日本、中國及台灣沿岸地區，造成1億人遇難。
鬼界破火山口位於鹿兒島縣薩摩半島南方約50公里的大隅海峽附近，介於硫磺島與竹島之間，東西長約20公里、南北寬約17公里。
此外，日本人氣男星瀧澤秀明因參與熔岩採集，成為論文共同執筆人，登上英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）。（駐日特派員林翠儀）
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