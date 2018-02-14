瀧澤秀明化身探險家 參與海底超級火山研究

2018-02-14

日本神戶大學海底探測中心在九州近海海底火山「鬼界破火山口」的中央部分，發現全球最大的熔岩穹丘，體積超過32立方公里，一旦噴發恐將引發大規模海嘯，席捲日本、中國及台灣沿岸地區，造成1億人遇難。

鬼界破火山口位於鹿兒島縣薩摩半島南方約50公里的大隅海峽附近，介於硫磺島與竹島之間，東西長約20公里、南北寬約17公里。

此外，日本人氣男星瀧澤秀明因參與熔岩採集，成為論文共同執筆人，登上英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）。（駐日特派員林翠儀）

  • 神戶大學研究團隊在海底拍攝到被海水冷卻的熔岩。（取自神戶新聞）

    神戶大學研究團隊在海底拍攝到被海水冷卻的熔岩。（取自神戶新聞）

  • 圖為鬼界破火山口西端的薩摩硫磺島。（取自網路）

    圖為鬼界破火山口西端的薩摩硫磺島。（取自網路）

  • 日本人氣男星瀧澤秀明因參與熔岩採集，成為論文共同執筆人，登上英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）。（取自網路）

    日本人氣男星瀧澤秀明因參與熔岩採集，成為論文共同執筆人，登上英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）。（取自網路）

  • 鬼界破火山口位置圖

    鬼界破火山口位置圖

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