內需增溫 今年GDP上修至2.42％

2018-02-14

〔記者鄭琪芳／台北報導〕內需增溫，今年國內生產毛額（GDP）上修至二．四二％。行政院主計總處昨公布去年經濟成長率二．八六％，較一月概估上修○．○二個百分點；預測今年經濟成長率二．四二％，較上次預測上修○．一三個百分點。行政院主計長朱澤民表示，目前國內經濟「踏穩腳步」，可以「樂觀期待」。

主計總處統計，去年第四季GDP成長三．二八％，為近十一季新高，全年GDP成長二．八六％，為近三年新高，每人GDP二萬四三三七美元；預測今年一至四季GDP成長二．七七％、二．九％、二．一六％及一．八九％，全年GDP成長二．四二％，每人GDP二萬五八九三美元，消費者物價指數（CPI）上漲一．二一％。

朱澤民表示，去年外需對GDP的貢獻大於內需，今年出口成長則會放緩，因為基期偏高，但民間消費還是往上，投資也會擴張，內需增溫為推升今年GDP的主力，今年內需對GDP的貢獻將大於外需。他說，最近民間消費熱絡，他想買台國產的烘衣機都買不到，要等到三月才有貨。

主計總處指出，全球經濟擴張步伐穩健，加上高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等商機發酵，出口動能可望延續，但增幅將放緩，預測今年商品出口三三一八億美元、成長四．五四％；併計商品與服務，預測實質輸出成長一．九八％，下修○．六五個百分點。

民間消費方面，就業市場改善，基本工資調高及軍公教加薪，企業調薪也轉趨積極，可望推升消費動能；但少子化及高齡化約制部分成長力道，預測今年民間消費實質成長二．四五％，上修○．三七個百分點。

民間投資方面，半導體廠擴大先進製程投資，將帶動供應鏈跟進，加上營建投資趨穩，政府積極排除投資障礙、推動前瞻基礎建設等，支撐成長動能，預測今年民間投資實質成長三．六二％，上修○．七九個百分點。