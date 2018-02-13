美股早盤續彈 市場關注通膨數據

2018-02-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼上週五收高後，美國道瓊工業指數週一開盤後續漲近三○○點或逾一％，也帶動歐洲股市上漲；但因美國十年期公債殖利率再創四年最高，似預告週三、週四公布的通膨數字可能大於市場預期，增加聯準會（Fed）加速升息壓力，市場預期美股接下來仍將劇烈波動。

儘管美股連續兩個交易日反彈，但分析師指出，這波反彈若要持續下去，得看美股是否能承受美國十年期公債殖利率大幅上揚。週一美國十年期公債殖利率一度觸及二．九○二％，再創四年以來最高，且美國勞工部週三及週四將分別公布消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），可能都高於市場預期，恐將引發美股進一步震盪。

俗稱「恐慌指數」（VIX）的芝加哥選擇權交易所波動率指數，週一隨著美股反彈，開盤後由上週五收盤的二十九．○六跌到二十七．○八，但仍為五十天平均移動值的兩倍。

世界最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）共同投資長普林斯（Bob Prince）接受英國金融時報訪問指出，在歷經十年超寬鬆貨幣政策後，各國現在要開始適應利率走高，全球股市將進入新的波動時代。他說：「全球股市長時間醞釀自滿的情緒，因此我們不認為這波震盪會在短時間內結束，接下來可能會出現更劇烈震盪。」但他認為，儘管全球貨幣政策趨緊，股市波動加劇，全球經濟將持續成長。

高盛全球股票交易共同主管雷文（Brian Levine）在致主要客戶電郵中也警告，全球股市可能尚未觸底。