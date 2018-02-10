全球500大富豪 千億美元蒸發

2018-02-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美股四天兩度崩跌逾千點，彭博統計數據顯示，這次股災已讓全球前五百大富豪的財富蒸發近一千億美元，其中至少廿名富豪損失超過十億美元。不過，許多散戶沒有受到影響，因為美國景氣好轉及減稅政策，仍樂觀看待美股表現。

亞馬遜貝佐斯 縮水53億美元

亞馬遜股價週四下跌四．六八％，根據彭博公布的億萬富豪指數，亞馬遜執行長貝佐斯個人財富減少五十三億美元、縮水至一一三二億美元；而「股神」巴菲特也損失三十五億美元，臉書共同創辦人札克柏格則損失三十四億美元。

全球前五大富豪財富共減少一六三億美元，前五百大富豪財富總計減少九三○億美元。美國太空探索科技公司（SpaceX）日前才成功發射火箭，但特斯拉股價週四暴跌八．六三％，執行長穆斯克的財富瞬間減少十一億美元。

至少20富豪 損失逾10億美元

涵蓋史坦普五百指數所有股票的ETF「SPDR」（史坦普存託憑證信託）也成了重災戶，四天內損失一七二億美元。不過，大部分的投資人都注意到，由於這次股災和二○○八至二○○九年的全球金融海嘯背景不同，目前美國經濟正在好轉，而且有大規模減稅措施將支撐股票行情。

美國經濟好轉 散戶逢低進場

路透報導，美國大多數股票分析師認為，本週美股的崩跌，並沒有讓散戶放棄把錢投入股票市場。一些分析師指出，甚至有客戶在週一時要求他們進場，因為景氣較好時，投資人將股市下跌行情視為進場買進的機會，或許是因為這種心態，使得史坦普五百指數避免更大的崩跌。

根據美國個人投資者協會的情緒調查（AAII Investor Sentiment Survey），經歷本週美股崩跌，仍有三十七％的投資人持續看漲，較一週前減少七．七個百分點，較歷年平均值三十八．五％也略降；而看跌情緒則升至三十五％，較一週前增加六．三個百分點。