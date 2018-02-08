206花蓮強震》賑災送暖 企業踴躍捐輸

衛福部、花蓮縣府成立賑災專戶
〔本報記者／綜合報導〕花蓮強震造成傷亡，全台愛心捐款湧入，企業界與政壇昨都發起捐款。總統蔡英文以個人名義捐款一百萬元、行政院長賴清德捐出一個月所得，立法院捐款一百萬元，民進黨團、時代力量各捐一百萬元，國民黨團則是全體立委捐出一日所得、親民黨團立委則捐一週所得，朝野賑災不落人後，也期待各界熱心捐輸。
企業界也發揮愛心，紛紛慷慨解囊。國泰金控捐款三千萬、富邦集團捐款一千五百萬，財政部所屬九家公股行庫捐款二千一百萬，金管會轄下的證券期貨相關機構也捐款二千萬。
賴清德宣布捐出一個月所得卅三萬三三六○元。賴揆在臉書表示，「期待社會愛心人士都能慷慨捐款，共同協力幫助災民渡過難關，讓花蓮平安」。
立法院長蘇嘉全也呼籲全國人民此刻要團結一心，他個人捐款廿萬元、蔡其昌副院長捐款十萬元，立法院捐款七十萬元，合計一百萬元。
台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、南市代理市長李孟諺、彰化縣長魏明谷昨都宣布將捐出一個月薪資所得賑災。桃市副市長、秘書長、副秘書長及市府各局處首長等共卅四人也捐一日所得共十五萬餘元至「花蓮縣社會救助金專戶」。
民進黨中央黨部與立法院黨團各捐款一百萬元、中央黨部全體黨工捐款一日所得。
國民黨主席吳敦義捐出一個月卸任禮遇金廿萬元，也號召黨公職捐款。國民黨立委捐出一日所得，同時呼籲不分朝野，共同捐輸，使災民能儘速恢復正常生活。
時代力量黨部捐出五十萬元、五位立委各捐十萬元、共一百萬元。親民黨團四位立委則各捐出一週的立委薪水。
僑委會也表示，海外僑界對災情也相當關切，已有不願具名的東南亞僑領，捐助十萬美金（約三百萬台幣）。