新聞幕後》辜嚴搶先派人搬空婦聯會辦公室

2018-02-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會昨日召開臨時會員代表大會，鷹派勢力翻盤拒簽行政契約，前主委辜嚴倬雲發表聲明，一併辭去常委及委員職務，她前天更派人至婦聯會辦公室搬走大批資料，重演當年蔣宋美齡搬空士林官邸的情況；對此，黨產會掌握線報後，緊急於昨日下午派出四人進入婦聯會查帳，調查有哪些資料已被人帶走及滅證，並帶回婦聯會近年捐款文件。

黨產會緊急查帳防滅證

據透露，辜嚴倬雲派了隨身秘書一人，在一月卅日早上十一點左右，前往婦聯會大樓主委辦公室，搬走許多重要的文件，與辜嚴有關資料全被帶走，「東西都被搬光了！」

「抽屜內被清空！」知情人士指出，辜嚴倬雲反對簽署行政契約，派了四個主戰派律師邊緣化原本協商的律師成員，更在會員代表大會召開前一天，派人將東西搬走，顯然是「潘朵拉盒子」要先落袋為安。

婦聯會交出近年捐助資料

知情人士強調，辜嚴被內政部撤換主委後，在婦聯會仍保有常務委員、委員職務，有權進入婦聯會內部，她派人將「東西」拿到手後，馬上發聲明辭去婦聯會職務，根本是有計畫的行動。

對此，黨產會委員表示，很遺憾發生此事，一九九一年蔣宋美齡赴美定居之際，也從士林官邸、婦聯會搬走共一百多箱行李，此舉當年引發舉國譁然，許多資料更流落海外佚失，沒想到辜嚴倬雲「如法炮製」相同手法，派人將東西無預警清空。

部分捐款流入辜家基金會

據了解，為避免婦聯會滅證，黨產會昨日緊急派人進入婦聯會查帳，婦聯會乖乖配合交出近幾年捐助資料，而資料顯示，有大筆款項皆捐贈給婦聯會旗下基金會、辜家成立之基金會及紅十字會等組織。黨產會委員強調，婦聯會長期不願交代勞軍捐資料，辜嚴倬雲更派人將資料帶走，究竟有哪些東西被拿走，外界也都不知道。

黨產會委員指出，在黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後，下一階段會全面清查財產，釐清是否為不當黨產，相關人等若有滅證等非法行為，根據促轉條例規定，必須承擔刑事責任，婦聯會相關人等莫以身試法。