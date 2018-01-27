五缺說明會 台積電：最擔心水電供應

2018-01-27

再生水首度用在5奈米製程 不是簡單的事

〔記者洪友芳、蔡孟尚／新竹報導〕台積電昨舉行五奈米製程新廠動土典禮，「排除企業投資五缺障礙政策說明會」昨巡迴到竹科，台積電主管對水電能否穩定供應非常擔心，對於再生水要首度用在五奈米製程，認為「還有很多要努力的地方」，希望參與國發會南科運作平台，一起解決問題，不要等到最後一刻才說有問題。

國發會南科運作平台 應有產業代表

台積電副總經理林錦坤昨特別率領企業環保安全衛生處處長許芳銘、專案經理孫讀文出席說明會。許芳銘強調，五奈米新廠投資案是對全球客戶的一個承諾，也是對台灣承諾，時間非常緊迫，不容許跳票，一步都不能遲延。

許芳銘指出，雖然知道一些水電供應狀況，但擔心永遠在，希望政府政策更明確、講得更清楚。他說，國發會特別成立南科運作平台，「沒有我們在裡面，我們會擔心，不知道會怎樣？」他請求讓產業代表參與運作平台，旁聽也可以，有問題早講、早解決，台積電不習慣問題等到最後才解決，希望一起參與努力。

許芳銘並說，南科將首度把再生水用在工業生產，半導體廠生產都用純水，五奈米製程是全球最尖端技術，再生水執行從設計到施工能否去除雜質，關係到生產品質與良率，非常重要，以他的專業與了解，「裡面還有很多要努力的地方」，這不是簡單的事。

經濟部次長王美花允諾，參與國發會運作平台「應該沒問題」，許芳銘急切回應「妳就說好」，引起全場大笑。

對於竹科用水問題，經濟部水利署代表指出，目前桃園石門水庫最大調度水量每天六、七萬噸，正規劃二十萬噸管線施工，原則上二○二○年可完工，兩年後供水會更穩定，將有二十萬噸，竹科目前每日需求十四萬噸。

另外，「排除企業投資五缺障礙政策說明會」昨也在新竹工業區服務中心舉辦，新竹縣長邱鏡淳說，「不見棺材不掉淚，廠商都已經可說是凍未條了」，要人沒人、要土地也沒有，要投資發展真的很困難，希望中央鬆綁法令、簡化行政程序。

與會廠商也提出環保、電力、徵才等問題，經濟部次長龔明鑫當場請相關單位派員登記建立聯繫管道，持續追蹤服務。他強調，政府很重視當地的投資發展，會議資料都有承辦單位的聯繫窗口，廠商有任何問題都可尋求協助。