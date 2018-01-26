縣市長選戰 民進黨目標「13+新北市 」

2018-01-26

洪耀福：固守執政 強攻其他

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨主席吳敦義喊出下屆縣市長選舉目標藍營過半執政，民進黨方面則評估，除現任綠營執政的十三個縣市能繼續連任外，希望還能搶下新北市長，其他非執政縣市，則努力尋求突破。黨內高層表示，任何縣市都不能掉以輕心，「但現階段看起來，應該沒辦法讓吳主席的願望成真。」

對於綠營在年底縣市長選舉目標，秘書長洪耀福昨受訪時表示，民進黨「固守執政，強攻其他、寸土必爭！」重要的是佈局，不要先講數字，目前都還在提名階段，戰況未明，先不用訂勝負。

嘉義市方面，地方操盤者指出，雖市長涂醒哲選情不被外界看好，但民進黨去年底確定由涂競選連任後，就很順利進行整合作業，國民黨在嘉義市的各方勢力還未整合，涂醒哲「沒有一定輸！」

新竹市長林智堅、基隆市長林右昌則是黨內年輕市長。黨內人士指出，新竹市、基隆市雖過去藍大於綠，但民進黨執政後，兩市都是執政五星級縣市。

黨內人士指出，陳光復在澎湖經營很久，此次確實受到年金改革的衝擊，目前國民黨可能由前澎湖縣長賴峰偉出戰，被國民黨視為強棒，然而賴離開已久，若陳、賴對上會如何，還要觀察。

宜蘭方面，民進黨正在進行初選作業，國民黨可能人選羅東鎮長林姿妙被視為強棒，但民進黨不認為林真的有多強，而是「自己給對手機會」。

彰化縣方面，洪耀福指出，藍綠是「五五波」，雖然民進黨現任縣長魏明谷微幅領先，然而彰化是百萬大縣，各鄉鎮力量、勢力關係複雜，魏在彰化第一任執政，要迅速將鄉鎮複雜問題擺平有難度，但綠營在彰化微幅領先，符合彰化客觀政治情勢。

若攻下新北市「就是大勝」

至於雙北選情，洪耀福指出，國民黨立委蔣萬安宣布不參選台北市長，代表蔣不願做吳敦義的棋子。洪稱讚蔣「年輕但政治上還是有想法」，認為蔣不選是「吳敦義佈局上最大的挫敗」，也建議吳敦義「可以自己選」，因為若新北市長朱立倫跳下來說要承擔，吳在二○二○年總統大選就出局了。

民進黨也積極搶攻新北市，認為若攻下新北市「就是大勝」，至於是否徵召天王級大咖參選，基層熱切盼望，黨中央還未展開徵詢。