全民減稅 稅改案今拚三讀

2018-01-18

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕攸關全民稅改的「所得稅法修正草案」，立法院可望在今日完成三讀。立法院民進黨團同意擴大減稅，提高標準、薪資、身障等三項扣除額，並將股利所得分離課稅稅率提高至二十八％。

立法院長蘇嘉全昨就「所得稅法修正草案」召集朝野協商，他表示，這邊多減一點稅，那邊就要加稅，希望最後的稅收損失能控制在一百億元以內。

3扣除額加碼 542萬戶受惠

根據行政院版草案，綜所稅最高稅率由四十五％降回四十％，營所稅由十七％調高至二十％，但保留盈餘課稅由十％降為五％；同時將綜所稅標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計五四二萬戶受惠。

另外，廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得課稅改採二擇一方案，可併入綜合所得總額課稅，給予八．五％抵減稅額、上限八萬元；或以單一稅率二十六％分開計稅、合併申報。此外，為縮短內外資差距，外資股利所得扣繳率由二十％調高為二十一％。

不過，國民黨團昨公布黨團版本，主張維持中小企業營所稅稅率十七％，並新增學貸綜所稅扣除額，畢業後五年內每年扣除二．五萬元，減輕青年負擔。

民進黨立委王榮璋表示，一四○萬戶中小企業，已有五十一萬戶因獨資、合夥免納營所稅，直接併入個人綜所稅而不受影響，僅三十一萬戶（占二十二％）會被加到稅，若不增加的話，稅收損失將達二六二億元。

對國民黨希望提高幼兒學前扣除額、增列學貸扣除額。民進黨立委吳秉叡指出，執政黨團同意標準扣除額提高至十二萬元、薪資及身障扣除額提高至二十萬元，幼兒扣除額等政府六月提出相關修法時一併討論。

股利所得分離課稅 稅率28％

財政部長許虞哲說，若依民進黨團的新版本，稅收損失將從六十九億元，增加一○五億元，達一七四億元；但他也鬆口，股利所得分離課稅的稅率，可考慮自二十六％再提高。

民進黨團總召柯建銘建議，股利所得分離課稅稅率可提高至二十八％，讓稅收損失降至一三八億元；他表示，最快今日下午「所得稅法修正草案」就會進入二、三讀，預計今年起實施，明年五月報稅即可適用。