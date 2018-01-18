財團法人變相避稅 財部修「長庚條款」

2018-01-18

支出未達創設目的60～80％ 不能免稅

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為打擊財團法人淪為大財團控股機構、避稅管道亂象，財政部昨預告修正相關免稅適用標準，明訂依收入規模不同，與創設目的相符支出至少應達六十％到八十％，拉高適用門檻；並限制不可購買主要捐贈企業的股票、公司債，否則將喪失免稅資格。新制最快將於預告期六十天期滿後上路。

財政部預告修正「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，也被外界稱為是「長庚條款」。財團法人等機關團體是否需課稅，主要看是否符合該適用標準第二條規範的九項要件；舉例來說，依現制若達「當年度與創設目的相關支出高於收入六成」的門檻，就可免稅；若未達門檻，則須申報繳稅，僅股利所得，因所得稅法第四十二條給予特別免稅優惠，而不需課稅。

不具名會計師指出，長久下來，一些大型財團利用財團法人當成控股機構，一年獲配上億、甚至百億元以上股利，卻可不用課稅，形成避稅漏洞。

財政部趁本次稅改，廢除所得稅法的股利免稅優惠，相關條文現正待立法院朝野協商通過。同時雙管齊下，預告修正免稅適用標準，拉高與創設目的相關支出占收入比重的門檻，由現行一律六十％，改為年收一億元以上者，占比須達八十％，年收五千萬至一億元者，占比須達七十％，其餘則維持現行。

買主要捐贈企業股債 將須課稅

此外，也限縮除主管機關法律核准外，未來財團法人等機關團體，若再購買主要捐贈人或關係企業的股票、公司債，或擁有超過三分之一、由主要捐贈企業派任的董監事人選，或不正當讓利給主要捐贈企業的行為，將剝奪免稅資格。

會計師解讀，新制主要衝著大型規模財團法人而來，尤其是每年股票孳息上億大戶。以一年獲配股利五十億元的財團法人為例，與創設目的相符公益支出至少要達四十億才可免稅，規模越大越難規避，預估初期將造成一定衝擊。

會計師表示，因不溯及既往，對原有控股關係影響不大，但會限制未來增加持股空間；既然財政部有心導正財團法人公益性不彰亂象，未來也應配套加強查核，以免效果不彰。