國發會︰投資障礙3法應鬆綁

2018-01-17

點名採購法、環評法及勞基法

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶昨出席「二○一八投資台灣高峰論壇」時表示，她上任後積極拜會外商及本土企業，發現企業界抱怨最多的投資障礙來自法規面，尤其是政府採購法、環評法及勞基法三大法，政府必須加以修正與檢討，才能有效帶動投資。

法規應負面表列 沒禁止的都可做

她更指出，台灣法律架構之所以讓外界認為防弊重於興利，癥結點在於公務員長期以來對法規的管制與防弊心態未改，造成法規鬆綁空談達二、三十年。她形容，當年政府解嚴，只是把「動員戡亂時期的帽子拿掉，身上穿的還是原本的衣服」。

陳美伶認為，行政程序法的制定，讓法治環境逐漸完備，但「正面表列」使公務員心態逐漸變成「條文沒有說可以，就不敢做」，因此未來法律規範應該從正面表列轉為負面表列，國發會的立場就是「法律沒有禁止的都可以做」！

所有產業 不該穿「同一套衣服」

她說，上任後聽到業界很多抱怨都來自這三大法：政府採購法、環評法及勞基法；這三大法共通性就在於「不管胖瘦，所有產業都穿同一套衣服」，失去彈性與機動性。

陳美伶解釋，政府採購法雖然立意良善，但把財務、勞務與工程採購綁在一起，很多子法、函示逾越母法，讓公務員趨於防弊不敢興利；而企業對環評法最大批評在於不確定性，導致民間投資案一再延宕；勞基法的最大問題，則在法令無法因應社會變遷，適應目前百工百業。

陳美伶說，目前採購法已跨出第一步，朝鬆綁方向走；環評法也在行政院開始檢討，希望能縮短環評時間；至於勞基法初步完成修法後，行政院長賴清德已指示，要進一步收集資料，讓法更有彈性、持續修正。

基於法律增修曠日廢時，國發會為加速法規鬆綁也擬定三大策略，包括由下而上、由外而內及時間管理。國發會要求各部會從法律架構中最下層函示、行政命令開始鬆綁，並由外而內、從民間業界的需求出發；同時也要求財經部會由副首長親自帶領，每兩週回報一次法規鬆綁成果，透過時間壓力提升效能。