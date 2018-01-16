拒中國染指 美名校推掉捐款

2018-01-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府在全球撒錢收買影響力的企圖，逐漸受到各國察覺及警惕。華盛頓郵報指出，美國名校德州大學奧斯汀分校為保護其學術價值，經校內調查及評估後，拒絕中國人民政治協商會議（政協）全國委員會副主席、前香港特首董建華擔任創會主席的基金會捐款，指稱該基金會與中國共產黨關係密切，可能淪為中方進行政治性干預的管道。

德州大學奧斯汀分校 護學術價值

華郵專欄作者羅金（Josh Rogin）十四日在華郵撰文指出，全美首屈一指的德州大學奧斯汀分校公共事務學院，去年八月成立「中國公共政策中心」後，該中心主任、前美國外交官方大為（David Firestein）提議由「中美交流基金會（CUSEF）」擔任主要贊助者，旋即引發校內反彈。

該校校長芬維斯（Gregory Fenves）隨後展開調查，與情報官員、專家共同評估，若校方接受被外界視為「中共代理人」的CUSEF捐款，是否會削弱自身的學術公正性，甚至影響學術產出。在調查期間，一名中國外交部前副部長列席CUSEF主辦的活動，更讓美國媒體間接注意到，CUSEF主席董建華在中國官拜政協副主席，而政協與中共中央統戰部一樣，都是主導中國對外國影響力的中樞組織。

中美交流基金會 搞遊說四處砸錢

香港蘋果日報指出，二○○八年在香港註冊成立的CUSEF，雖號稱「私人贊助、非政府、非營利性實體」，但美國國會紀錄顯示，CUSEF每年聘用三至四家公司在美進行政治遊說，截至去年底的五年內，花費達約八千五百萬台幣。不僅如此，CUSEF此前也為美國多所知名學術機構的研究計畫出資，包括約翰霍普金斯大學的進階國際研究學院（SAIS），以及華府智庫「布魯金斯研究所」等。

眼看德大也將「淪陷」，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）本月二日致函校長芬維斯，警告若接受CUSEF捐款，等於讓中方有機會在校內施展政治宣傳，將有損校譽。芬維斯表示，若該校接受CUSEF捐款，「可能導致潛在的利益衝突，或成為學術自由和意見交流的枷鎖」，因此決定拒絕CUSEF任何捐款。華郵指出，校方此舉不僅影響中國日後對美國高等教育機構的捐款行為，也展現美國自由社會遏阻中國「銳實力」（sharp power）入侵的決心。