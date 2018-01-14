施暴女性 18~19歲男性不在意

2018-01-14

〔記者吳亮儀／台北報導〕性別教育警訊！衛生福利部剛完成一項大眾對「暴力侵害婦女態度」的研究，意外發現，十八到十九歲年輕男性更容易忽略、縱容對女性的各種形式暴力，衛福部官員憂心這可能和年輕人愛玩暴力電玩有關。

官員憂：可能與暴力電玩有關

這項研究利用電話調查訪問一千七百名十八歲以上民眾，以了解民眾對暴力侵害婦女的態度、找出預防方法；研究發現，「五十六歲到六十五歲以上」、「十八到十九歲」年齡組呈現較高的縱容和合理化態度，也較認同男性以暴力方式來控制女性；性別暴力可分作肢體、精神、經濟、跟蹤與騷擾、性暴力。

衛福部保護司副司長林維言對這項研究表示憂心，初步認為「十八到十九歲」年齡組的年輕人可能仍懵懂、或是常玩電玩導致對暴力麻痺，詳細原因需更深入的研究和探討。

至於五十六歲以上的高齡族群，林維言認為可能仍受舊時男尊女卑的觀念影響而較難改變，其他青壯年年齡層的訪問結果則都顯示不認同性別暴力，與預測結果相符。

研究也發現，年齡、教育程度、職業和收入、婚姻狀況都會影響民眾對暴力侵害婦女的態度，例如高齡者、教育程度低、月收入低於兩萬元等族群多較縱容暴力侵犯。

性別教育警訊 學者籲深入調查

暨南大學社會政策與社會工作系教授王珮玲負責這項研究，她坦承對十八到十九歲年輕男性容易忽略、縱容對女性的暴力的研究結果感到訝異，畢竟台灣性平教育已做了十年以上，她認為，太年輕的人情感和社會經驗不足，難了解性別暴力問題的嚴重性所帶來的傷害，有必要繼續深入訪談和調查。

長期研究伴侶暴力議題的台灣師範大學社會工作學研究所教授潘淑滿分析，年輕人可能是剛從高中畢業，男女相處經驗不成熟所致，在「言語暴力」上較疏忽了，教育體系應該更注意。

衛福部去年委託學者所做研究發現，我國十八歲以上婦女遭受親密關係暴力的終生盛行率高達約廿四％，等於每四人就有一人在這輩子曾遭親密關係伴侶施暴。

林維言說，任何型式的性別暴力都不該被允許，要從根本防治，對於這項研究結果，目前僅是推論，須進一步探討，未來會和教育部合作做策略性的宣導和教育。