社會學者︰改變產業結構 仍要多管齊下

2018-01-09

〔記者李雅雯／台北報導〕總統蔡英文拋出最低薪資三萬元的夢想數字，勞動學者、社會學者多認為，拉高薪資得要多管齊下，非短時間內一蹴可幾。

中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘表示，根據國外研究，勞工最低工資（或基本工資）每年都調漲三％到八％時，不會有統計上顯著的經濟衝擊，對於失業率不會產生影響，這樣比率數字也讓廠商企業雇主「心裡有數」，不會讓每年的基本工資討論淪為「漫天喊價」。

林宗弘指出，促進雇主為勞工加薪，政府可提供經濟誘因，例如減稅等，針對相對弱勢勞工，如背負學貸的中低收入社會新鮮人，提供相關就業津貼補助；不過這會碰到兩難情況就是，稅收少了、讓國庫收入少了，如何在其中拿捏平衡點，有待更多的討論。

政治大學勞工研究所教授成之約認為，台灣中小企業獲利來源依附中上游企業，如果中上游企業可以多分利潤給下游，下游企業也有機會將利潤和勞工共享，多少可以帶動整體良好循環的產業生態鏈；但就長期來看，台灣產業結構仍須轉型、升級，提高獲利效率，將餅做大，國際分工下到台灣廠商的訂單多是代工生產，不是國際品牌養成，台灣薪資環境若要大幅成長，仍要從產業結構基本面改變著手。

成之約表示，台灣的企業工會組成比率偏低，勞工沒有工會作為集體力量的後盾，很難向雇主爭取較好的福利和待遇，只能由雇主單方主導；政府應藉政策引導、鼓勵勞工組織工會，透過工會力量讓雇主感到壓力，分享獲利盈餘、為勞工加薪。