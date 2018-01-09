基本薪3萬 本勞真正受惠少

2018-01-09

工總︰投保基本工資283萬人 僅影響72萬人

〔記者高嘉和、羅倩宜／台北報導〕假如基本工資（最低薪資）達到蔡總統「夢想」的三萬元，到底多少勞工可受惠？根據勞動部勞保局統計，月投保薪資為基本工資人數達二八三萬餘人，但工業總會精算過後，真正影響到的本勞僅七十一．五萬人。工業總會秘書長蔡練生直言，當評估基礎不同，政策恐會被誤導，基本工資大幅調高，真正本勞受惠少，卻因調漲的心理因素波及民生物價，殺傷力恐不亞於馬政府時期的油電雙漲，最後受害的還是多數勞工大眾。

依據勞保局統計，以基本工資投保人數高達二八三萬人，佔投保勞工總數近廿八％。但工總精算後，低於勞保最低投保級距的應是部分工時勞工，且項目中的政府機關、職業勞工（如計程車司機或政府約聘）也不應計入，加上約四十二．五萬的產業外勞，及七十二．四萬海外工作者以最保守的半數是依基本工資投保，就算不考量高薪低報人數（勞保局自估近兩萬家企業、逾十萬勞工），真正領基本工資的本土產業勞工僅七十一．五萬人。

上銀董事長卓永財直言：「一部過於嚴格的勞動法令，並不能替勞工加薪，反可能造成傷害。」加薪與否與產業競爭力高度相關，上銀任用大學機械科系畢業生，起薪早就超過三．五萬元，就算是高工畢業，若有證照也比照大學生起薪任用；加薪的驅動力不在於法令或政策喊話，反可能造成經濟蕭條、失業率升高，過去主權債務危機的歐豬國家，就是最好例子！

商總理事長賴正鎰指出，製造業或服務業的基本薪資都達到廿五Ｋ到卅Ｋ，若大幅調整基本工資，最大獲利者是數十萬名外勞；應先從兼職或邊際勞工的時薪調起，才能真正幫助本地勞工，又不會造成物價上漲、競爭力降低的負面效果。