中科院發豪語 今年進軍國際市場

2018-01-07

擴大國機國艦國造整體效益

〔記者羅添斌／台北報導〕為提升台灣研製軍品的國際競爭力、擴大國機國艦國造整體效益，資深政府官員指出，中科院已訂出今年的營運策略，並且發下豪語，要帶領國防產業進軍國際市場。

中科院日前召開年終工作檢討會，由國防部長、中科院董事長馮世寬主持會議。與會官員說，檢討會也訂出中科院今年度的營運策略為「降低成本」、「提升競爭力」，要強化優質服務國軍之相關作為外，同時引領國防產業「進軍國際市場」。

中科院研製的軍武產品及軍民通用產品裝備種類繁多，但因供需問題，導致部分產品裝備成本偏高，不利打進國際市場。

資深政府官員表示，年終檢討會中，中科院除由各單位針對年度產品或模組失效概況提出檢討外，也具體將核心產品與技術進行詳盡盤點，規劃可發展的新創事業重點方向；此外，各研發單位還針對國際市場上的競爭對手與產品能量進行研析，希望能精確掌握未來專業發展方向與產品市場。

軍方官員說，中科院為因應軍品外銷空間需要，已訂有「產品銷售科技合作技術移轉及技術服務辦法」，若要銷售飛彈、軍機、精密雷達、電子作戰及管理系統等甲級特殊性軍品，需由中科院報請國防部，再呈報行政院核定；乙級為傳統性軍品，包括步槍、機槍、子彈，小口徑火砲及降落傘、個人戰鬥裝備等，由國防部核定；丙級為一般性的軍民通用產品，由中科院董事會核定，報請國防部備查。

敏感軍品外銷須通過國安審查

官員也表示，考量甲、乙級產品的外銷，對國家外交、經濟及軍事有重大影響，且相關事務涉及外交部及經濟部的事權，對於這類外銷案件的「審查、文書查證及產品推廣」等事項，國防部得協調經濟部、外交部辦理，並視議題需要，提報「國家安全審查機制」進行審查。

官員表示，馮世寬致詞指出，中科院是國家非常重要且唯一的軍事科技研發重鎮，責任非常重大，如何在先進研發、支援三軍作戰及協助國家經濟發展等方面持續突破與精進，有賴全體人員戮力以赴，希望能將中科院一流的技術與能量發揮到最高境界。