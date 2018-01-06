反制中國啟用台海新航路 IDF擬全年駐防澎湖

2018-01-06

〔記者羅添斌／台北報導〕中國前天片面宣布啟用M503雙向航路及三條銜接航路，嚴重衝擊我空防安全。資深官員昨指出，為強化台海空防戰力，軍方慎重研議，將每年夏季前進部署到澎湖的IDF戰機中隊，調整為全年常態部署，以爭取空防預警時間。

官員指出，澎湖地區入冬之後，東北季風強勁，不利輕型戰機部署。空軍是在每年的四至十月期間，派出一個中隊的IDF戰機前進部署到澎湖，執行「天駒駐防任務」，前進部署到澎湖的IDF中隊，也被稱為「天駒中隊」。

增加冬季部署 爭取空防預警時間

他說，澎湖的IDF中隊，由於距離中國大陸沿海最近，一旦當面共機有任何蠢動跡象，執行「天駒駐防任務」的IDF戰機必須在第一時間升空攔截。

以往在冬季期間，強烈的東北季風不利戰機活動，因此較無戰備上的壓力，但在中國片面啟用M503雙向航路及三條銜接航路後，空防威脅已不分夏季、冬季，「天駒駐防任務」也將評估如何調整，以求有效維護台海空防安全。

對於「天駒駐防任務」是否改為全年常態執行？熟悉澎湖戰備的空軍官員表示，IDF戰機經過性能提升之後，已由A/B型戰機改良為C/D型，戰機結構也已完成強化，接近中型戰機，但是否能在冬季期間前進部署到澎湖？能否適應澎湖冬季強烈季風的考驗？還待進一步評估。

國安會昨邀集國安團隊及相關部會首長，就我方如何因應中國片面宣布啟用M503及三條銜接航路，聽取各單位提出的應變處理建議方案。

共機若越海峽中線 我將攔截驅離

官員說，有關向國際提出中國片面改變台海的訴求，以及中國這項措施衝擊我民航、空防安全等訴求，國安會議指示外交部、交通部以及陸委會，持續向歐美國家、國際民航組織尋求奧援，並透過兩岸管道向中方抗議，要求國防部就有效維護台海空防安全提出具體因應作為。

官員指出，國防部將會強化對台海海域、空域的各項動態掌握，若共機侵入海峽中線以東區域，均依規定進行攔截、警告與驅離。