新航路爭議 日本籲北京與台協商

2018-01-06

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕中國四日未經協商就逕自宣布啟用M503等四條爭議航路，日本台灣交流協會總務部長柿澤未知五日接受本報記者訪問時表示，日方已注意到台方的相關聲明，日本一貫的立場是，民航機安全飛航之確保乃重中之重，日本期待此事能透過相關當事者間的對話，獲得妥善解決。

對於中國片面的行為，日本呼籲中國要就此事與台灣協商。另外，日本產經新聞、日本經濟新聞及時事通信等主流媒體，五日均報導台灣抗議的新聞，時事通信引用了蔡英文總統在推特的發文「中國單方面作為，無助區域穩定，實應避免」。