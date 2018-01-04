為產業培育2萬名技優人才 4年80億 拚技職教育

2018-01-04

培訓三千六百名種子教師

〔記者林曉雲／台北報導〕再拚技職教育！為提升技職人才並因應產業缺工，教育部昨宣布，今年開始推動「優化技職校院實作環境計畫」，預計四年共投入八十億元，包括成立廿處產業菁英訓練基地、十處「類產業環境工廠」，以「為學生找到未來、讓工作找到人才」為目標，教育部長潘文忠表示，將培育兩萬名技優學生投入產業，及三千六百名種子教師回校培育學生。

訂實習專法保障學生權益

教育部也首度訂定專法「專科以上學校校外實習教育法草案」，將實習生的實習權益保障明確化，分為校外實習「一般型」及「工作型」，明訂各類型學生適用的權益保障，強化學生因學習訓練或實習工作而致相關傷害之補償規定，且明訂學校可向學生收取實習期間的學雜費；目前有八十七所技專校院和七十二所一般大學、共約十六萬名校外實習生。

有鑑於教育部力推新南向教育政策，草案第卅六條更明訂，境外生、僑生以及中生參與校外實習課程，應依「一般型」校外實習合作契約規定辦理，不得違反就業服務法及兩岸人民關係條例規定，以避免新南向國家等境外學生，在我國被以校外實習的名義做外勞的工作，產生「假實習、真外勞」的可能弊病。

規劃10處類產業環境工廠

教育部從一○二年起推動技職再造二期的四年計畫，補助五十億元給大專校院，並補助卅億元給技術型高中（高職），鼓勵學生參與校外實習課程。政次姚立德表示，去年已針對五加二創新領域先行推動示範點計畫，包含前瞻軌道機電技術人才培育、三Ｄ數位電路板設計暨智慧製造等，今年再加碼高職到五十億元，包括廿六億元的實作評量建置等。

潘文忠並說，社會期待「學用合一」，學生所學與未來進入職場越相近越好，教育部將規劃設計十處「類產業環境工廠」，以產業實際環境為模組，強化實習實作訓練。在產業類別的選擇上，將趨近於創新產業，著重包括前瞻計畫重視的軌道人才，以及太陽光電、再生能源等人才培訓。