勞基法修正案 民進黨團拚10日前三讀

2018-01-04

立院明天起到31日 召開臨時會

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團已連署召開臨時會，立法院長蘇嘉全今將召集朝野黨團協商討論。臨時會預計自明日召開，一路開到三十一日；民進黨團也希望在十日前三讀通過「勞動基準法部分條文修正草案」。

民進黨團只規劃召開一次臨時會，其中分為兩次院會，第一次院會為五日下午，只開半天；八日起為第二次院會，直到三十一日。

由於民進黨團擁有過半席次，有關臨時會議程與審議的議案，儘管朝野黨團存有歧見，五日談話會也擬訴諸表決，但最後的議程安排仍不脫民進黨團的規劃方向。

民進黨團總召柯建銘表示，黨團規劃在十日前三讀通過「勞基法部分條文修正草案」，用八、九、十日整整三天的時間，讓大家好好討論。接下來的十一、十二、十五日等三天，將召開全院委員會，舉行監委被提名人同意權案的公聽會、審查會，並於十六日行使同意權。

16日行使監委被提名人同意權

民進黨團規劃，接著分別處理攸關水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」、涉及稅改的「所得稅法部分條文修正草案」以及今年度中央政府總預算案，最後則是攸關世大運選手村轉型為社會住宅的「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」。

部分跨黨派立委昨召開記者會呼籲將「空氣污染防制法修正草案」納入臨時會的議程。柯建銘強調，勞基法等六議案都有急迫性與必要性，臨時會已無時間與空間另外召開委員會審查「空氣污染防制法修正草案」、「礦業法修正草案」，這都會列為下會期的最優先法案。他也呼籲國民黨團能理性面對，若拖延到總預算，軍公教調薪案都會受到影響，千萬不要拿總預算當政治惡鬥的肉票。