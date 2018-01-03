前瞻軌道整合》交部鐵道局 半年內成立

2018-01-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕四千億前瞻軌道建設在各縣市緊鑼密鼓進行規劃，本報獨家報導專家紛紛呼籲政府應把握關鍵期進行統整，可降低採購、維修成本，且統一規格有助發展國車國造；交通部政務次長王國材昨回應指出，交通部對前瞻軌道建設統整有規劃，預計半年內整併成立「鐵道局」，做為專責單位，除將負起台鐵、高鐵、捷運等不同鐵道標準規格研擬及建設任務，也會負責前瞻軌道建設的標準訂定及規劃統整。

整併高鐵局鐵改局 負責鐵道標準統整

立法院去年底三讀通過交通部鐵道局組織法，將整併現有高鐵局與鐵改局，成立鐵道局。王國材表示，週五將邀各單位討論整併步驟，鐵道局原則上半年內會成立。

未來鐵道局將可負責前瞻軌道標準訂定及統整，完成城際軌道建設、軌道效能提升等前瞻目標。軌道技術研究暨驗證中心則會負責測試、驗證，並將有跨部會的「軌道產業推動會報」，做為國內軌道產業平台，推動國內車輛、號誌、通訊、維修、零件等產業。

王國材表示，前瞻計畫所有地方方案的統整，將由鐵道局執行；鐵道局也將設有專責的捷運單位，類似外界呼籲成立全國性的統整組織，因此不需另設公法人，若再另成立一中央捷運局，也恐有衝突；至於軌道人才，台北捷運局等若派用期限到期，鐵道局也可延攬其專業人才，讓經驗傳承累積。

盼藉前瞻帶動 提升本土採購比率過半

交通部也正盤點國內較有能力製作項目，思考如何在前瞻軌道計畫採購中，不論是車輛、號誌系統等訂定統一規範，或可要求廠商需負責未來二、三十年等一定年限維修，招標就可先設好價錢，不像現在只保固一兩年，如此，外國得標廠商若從原國進口材料不划算，勢必要找國內廠商採購、製造，可達更好技轉效果，且可協助國內軌道產業發展。

王國材表示，也希望前瞻建設帶動下，能提升本土採購比率至五十％以上，刺激台灣本地形成供應鏈，做為國車國造計畫的後盾。目前都在規劃中，還待與地方政府討論，但統一規格可降低採購、維修成本，相信縣市會樂意接受。