王炳忠等人他案偵辦 法界：仍有起訴可能

2018-01-03

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署追加起訴周泓旭，新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正看似逃過一劫，但法界指出，檢方因民眾告發，現仍分他案偵辦，三人全是被告，相關案件互為證人、被告在實務上並不罕見，三人還不算全身而退，仍有被起訴的風險。

與侯漢廷、林明正互為證人、被告

律師黃帝穎指出，依照北檢新聞稿內容，王炳忠、侯漢廷、林明正應是周泓旭的共犯，本次偵結只是針對周追加起訴，三人涉案部分則分他案偵查，並列為被告，周應該就是證人，這種主嫌、共犯互為證人、被告的偵辦手法，並不罕見。

黃帝穎說，三人有犯罪嫌疑，但是否達到國安法所指「發展組織」，就得判斷他們有無透過接觸國軍、公務員及外交體系，進而構成情報網路；周泓旭企圖吸收外交人員並提供相關對價，犯行明確，但王等人到底提供哪些資料，獲得哪些對價，仍待釐清。

黃帝穎分析，檢方目前揭露的電腦還原資料，只呈現周的單方證據，許多細節包括三人的帳戶金流、國軍資料的實際提供者等，資訊還不算明確，當然不能只靠單方指述起訴三人，但檢方也未必查不下去，在證人指述明確的狀況下，他們未來被起訴的風險仍然很高。

律師吳孟良則表示，法律認定是否構成犯罪，除了客觀犯罪行為，主觀犯意也是不可或缺的要件。檢察官若要起訴三人，還得找出其他有力證據，釐清三人「替中國」發展共諜組織的犯意。此外，侯漢廷、林明正交付的軍人個資，也需確認是否為國家機密，或者足以顛覆國家政權、引發動亂。