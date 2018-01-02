退休師「凸全台」 偏鄉義務教學

2018-01-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕熱血教師退而不休，一卡車「凸歸台灣」、走遍台灣偏鄉義務教學，並自創趣味教學方法，只為讓更多孩子埋下熱愛學習的種子，卻也不知不覺在繼續發光發熱的過程中，讓自己的生命更加圓滿！

兩年多時間 走遍19縣市99校

台中一中退休老師王昭富和虎尾高中退休老師蘇裕年，攜手一圓偏鄉學校帶實驗、說科學家故事的科教夢；兩年多來已車行兩萬五千公里，走遍台灣本島十九縣市近百學校，甚至到馬來西亞台校上課，兩人從不喊累，堅信「只要能讓一個孩子在心中埋下一顆學習的種子，總有一天會發芽」。

帶學生做實驗 說科學家故事

五十三歲的王昭富和五十九歲的蘇裕年是台師大物理系同學，兩人曾經聊到退休生活，蘇老師想開計程車專載獨居老人看病，王昭富則想到偏鄉推展科學教育，兩人後來決定一起做一件對生命有意義的事，就是載著一車自己設計的物理實驗器材，到偏鄉帶中小學生作趣味實驗、說偉大科學家的故事，希望激發偏鄉孩子對科學的好奇心。

王、蘇兩人都在二○一四年八月退休，開始「築夢工程」。由於實驗器材及材料不便宜，於是寫計畫到處找企業贊助，隔年獲推動閱讀十三年的台灣閱讀基金會及新竹物流公司的支持，基金會提供書籍、新竹物流贊助購買器材和交通費。

霧裡FUN魔法 推展科學教育

兩人規劃的課程取了「霧裡FUN魔法」的名字，用「霧裡」和「魔法」吸引孩子們的注意，二○一五年十月起，從苗栗縣苑裡國小開始，迄今已上了一○一堂課，包括台灣十九縣市、九十九所學校，甚至飛到馬來西亞檳城，為檳吉台灣學校學生上了兩次課。

兩人默契十足，王昭富講法拉第的故事，蘇裕年就帶作實驗，三小時的課不休息，非但沒學生打瞌睡，還幾乎笑聲和驚呼聲不斷。

兩人「凸歸台灣」後，最大心得就是「台灣好美、族群好豐富，但城鄉差異也好大」。因此魔法課程會繼續下去，希望台灣不再有科學教育的死角。