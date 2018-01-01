議員選戰佈局 親民黨力拚北、中、桃市組黨團

2018-01-01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕面對二○一八地方選戰，親民黨將以「人民優先」為競選主軸，在全台「由下而上」地廣泛徵集候選人，最快在元宵節前完成整合後進行縣市議員提名作業，盼在台北、桃園、台中爭取籌組議會黨團的席次，也擴大橘軍在地方議會的版圖。

立院親民黨團主任兼組織部主任張碩文表示，親民黨在全台共有九席黨籍縣市議員，並有不少掛無黨籍的跨黨派聯盟議員，除現有席次外，親民黨規劃在台北、桃園、台中爭取至少三席以上組成黨團。

張碩文表示，親民黨正在大舉「招兵買馬」，除舉辦「民主開新營」募集新血外，也「由下而上」徵集地方推薦優秀的人選後，就會導入地方經營。張說，從去年四月起，親民黨就在地方運作，持續對有意願參選的青年人才上課，傳授親民黨「人民優先」的理念及選舉策略、政見、地方發展等知識。

徵召45歲以下參選

他強調，親民黨傾向徵召四十五歲以下的青年參選，縣市長部分並未規劃提名人選，縣市議員人選持續整合中，鄉鎮市長人選採「人民優先團結大聯盟」來與無黨籍或優秀人選合作，村里長則採登記制。

張碩文說，二○一八年議員選舉，現有席次「一席都不能少」，且要擴大參選，將來從黨主席到黨內各主要幹部，都會下鄉全力輔選；而人選經整合後，經黨內審議小組審核後送黨主席宋楚瑜通過，即會提名，名單最快元宵節前出爐。

黨團幹事長陳怡潔則表示，親民黨為二○一八培訓約卅名青壯年新血，盼從基層耕耘投入地方選舉，從基層里長到縣市議員，只要有機會、有意願都不放棄，畢竟要透過選舉過程，才能傳達親民黨理念及壯大組織政治實力。