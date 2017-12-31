美學者羅伊：台灣可維持實質獨立

2017-12-31

撰文指出 華府有三大理由防中犯台

〔駐美特派員曹郁芬、記者蘇永耀／綜合報導〕美國學者羅伊（Denny Roy）在最新發表的文章中指出，雖然中國的經濟影響力和軍事實力都在增加，但從政治、經濟或戰略角度看，台灣最終不免降服於北京的觀點都站不住腳。

駁斥「台灣必然屈服於中國」

羅伊為夏威夷東西中心資深研究員，曾於美國海軍研究院、澳洲大學、新加坡大學等校任教，著有中國對外關係、台灣政治史等書，研究專長包括中國外交政策、北韓核武問題、中日關係及兩岸關係等。

羅伊在文章中分析，台灣人民如果決心維持自己的自治，中國以非志願手段強迫台灣統一的能力仍是高度不確定的。他說，在中國國家主席習近平掌控下崛起的中國，更堅持要解決區域內的爭端，對中國而言，沒有比台灣主權問題更重要的。許多分析家似乎認為，台灣要維持實質獨立的現狀，一個自治的台灣愈來愈困難。

羅伊從三個面向分析：一是北京、台北與華府的決心；二是中國以經濟影響力型塑台灣的兩岸政策的能力；三是中國以軍事手段讓台灣屈服的可能性。他的結論是，台灣雖面臨挑戰，但不必然悲觀，台灣人民仍有奮力一搏、維持實質獨立的機會。

台灣雖面臨挑戰 但不必然悲觀

羅伊指出，台灣關係法並未保證台灣在遭遇中國軍事攻擊時，美國一定介入，但保證會繼續提供台灣武器和訓練，以維持足夠的自我防禦能力。這種模糊的政策，當初主要是為了掃除美中發展建設性關係的路障。多年下來，美國維持住了對台軍售的政策，歐巴馬和川普政府都無例外。軍售也被視為美國政府支持台灣選擇自己的兩岸關係的政治象徵。

他說，華府的決策者仍有三個強大理由防止中國強奪台灣。一是讓侵略性的獨裁者威脅自由人民，挑動了美國價值，雖不能保證美國的軍事介入，但美國國內要求干預的呼聲一定很大。二是台灣佔有重要的地緣政治位置，是中國海軍要在第一島鏈外行動的天然障礙。台灣落入中國之手，對美、日都會是重大戰略挑戰。最後，美國若在台灣被侵略時拒絕防禦台灣，會讓亞洲各國懷疑美國的信用。

他表示，只要美國繼續在亞太推動民主、有意維持戰略領導角色，且中國某些行動從根本上挑戰美國，那美國介入台海危機的理由就依然堅實。

實質獨立#

美國學者羅伊#台灣關係法