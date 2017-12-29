罹癌加速 5分鐘就有1人

2017-12-29

〔記者吳欣恬／台北報導〕衛福部昨公布二○一五年癌症登記報告，癌症發生人數為十萬五一五六人，比前一年增加兩千零九人，罹癌人數持續創新高，平均每五分鐘就有一人罹癌，比前一年加快六秒，刷新「癌症時鐘」最快紀錄。值得注意的是，連續十年居首位的大腸癌發生人數和發生率首度出現下降。

癌症時鐘 比前一年快6秒

二○一五年國人十大癌症依序為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌，排名和二○一四年一樣。大腸癌自二○○六年以來十度蟬聯第一位，但發生人數比二○一四年減少了一百八十五人，標準化發生率也減少一．七。

10大癌症 大腸癌10度居首

除大腸癌以外，食道癌的發生人數和發生率也都比前一年下降，但包括女性乳癌、甲狀腺癌以及肺癌的發生人數和發生率都比二○一四年增加，其中以肺癌增加六百廿四人為最多，標準化發生率則以女性乳癌每十萬人中增加二．三人為最多。

國健署癌症防治組組長吳建遠指出，整體而言，國內男性比女性容易罹癌，標準化癌症發生率是女人的一．二倍，推測應與男性吸菸、飲酒、嚼檳榔人口較多有關，尤其男性的口腔癌和食道癌發生率分別為女性的十一．六倍和十五．八倍。

男性比女性容易罹癌

吳建遠說，大腸癌可透過篩檢發現癌前病變，及時治療便不會惡化形成大腸癌。根據國健署最新統計，二○一六年共有一百廿六萬人接受大腸癌糞便潛血篩檢，發現異常者中，有近廿五％為零期的息肉。她強調，目前國內大腸癌篩檢人數僅約四成，和國際建議的六至七成仍有一段差距。如能提高篩檢率，雖然「發生人數」可能隨之增加，但能早期發現、早期治療。

國健署署長王英偉說，國人五十至七十四歲間若經大腸癌篩檢發現病變，高達九成三屬早期癌症，五年存活率超過七成，但若不是透過篩檢發現，早期癌症只有兩成四左右。經最新資料分析，大腸癌篩檢可降低大腸癌死亡率四成四，提醒民眾應定期做糞便潛血篩檢。