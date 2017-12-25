情牽萬里 出養兄弟在美奇蹟團圓

2017-12-25

竹市社工克服困難 完成不可能的任務

〔記者洪美秀／新竹報導〕飛越一萬兩千公里的親情，是今年最暖心的耶誕禮物！新竹市政府社工克服重重困難，讓一對從未相見的小兄弟，在美國奇蹟團圓，完成不可能的任務！

現年三歲的榮榮，父母都是街友，出生就與爸媽流落街頭。一個月大時經通報後，由新竹市政府社會處緊急安置到寄養家庭，社工向法院聲請停止親權，最後判決榮榮由市長林智堅擔任法定監護人。

其實在五年前，與榮榮相差七歲的同母異父哥哥「傑傑」，也是離開無力養育子女的父母，由居住在美國麻州的史蒂芬夫婦收養。

市府社會處社工喬羽華、林宜萱為讓榮榮有個溫暖的家可健康成長，並與手足團聚，和忠義基金會積極奔走媒合，林智堅也指示全力促成。歷經數十次聯繫與公文往返，終於成功媒合史蒂芬夫婦同意再收養榮榮，並經法院裁定認可，從未謀面的兩兄弟，將得以重新成為家人。

媒合收養哥哥的美國夫婦 再收養弟弟

史蒂芬夫婦二十二日特別來台，到市府與「市長爸爸」林智堅見面，林智堅抱起白白胖胖的榮榮交給新爸媽。史蒂芬夫婦說，「能讓兄弟一起成長，是美好的事，對我們，也是非常特別的禮物」，雖然台、美相隔一萬兩千公里，但榮榮像「擁有全世界的愛」，未來一定會告訴榮榮，不要忘記台灣也有愛他的家人。

從未謀面兄弟 將相聚美國重新成家人

平時活潑的榮榮，則似乎感受到離別氣氛，臨走前突然抱著寄養媽媽低聲說：「媽媽，我會想妳！」童稚話語讓現場所有人都紅了眼眶，照顧他兩年多的寄養媽媽更是哭成淚人兒，就連林智堅都不禁哽咽。

林智堅送上記錄榮榮成長歷程的小相冊，期盼榮榮長大後有機會回到新竹市。育有三名子女的林智堅說：「不是每個孩子都這麼幸運！」看到榮榮找到充滿愛的收養家庭，除為榮榮高興外，也感動這樣的親情與命運，讓兩兄弟能跨越海洋與障礙，在美國重續兄弟情。

林智堅也感謝寄養家庭給了榮榮「溫暖的第一站」，更感謝社會處社工及忠義基金會，創造奇蹟讓親兄弟團圓。「改變了孩子的一生，這是今年最暖心的耶誕禮物」！