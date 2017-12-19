中國軍機直闖家門 打臉文在寅

2017-12-19

南韓總統訪中結束不到3天

〔編譯林翠儀／綜合報導〕包括轟-6轟炸機在內的中國五架軍機，十八日首次從東海穿越對馬海峽進入日本海演習，並先後進入日本和南韓兩國的防空識別區，直闖南韓離於島西南上空。由於南韓總統文在寅十六日才結束對中國為期四天的國是訪問（見圖，法新社檔案照），北京此舉無疑是給自認韓中關係已改善的文在寅潑了一桶冷水。

飛入南韓防空識別區

中國在二○一三年十一月片面於東海劃設防空識別區，範圍覆蓋大部分東海海域上空，且與日韓兩國的防空識別區重疊。此後，中國軍機長驅直入重疊區，今年一月，中國八架軍機飛越對馬海峽，由於規模龐大引起注目；這次雖然僅有五架，卻是首度穿越對馬海峽抵達日本海。此外，中國軍機也在同日穿越宮古海峽上空，前往西太平洋。日本共同社報導，中國軍方欲提高遠洋作戰能力，活動日益頻繁。

南韓韓聯社報導，中國軍機先飛入日本防空識別區，經南韓防空識別區，下午一點四十七分左右，從離於島周邊上空向中國方向飛離。儘管離於島西南方有中韓防空識別區重疊部分，但五架中國軍機曾飛入南韓防空識別區，而非重疊區。

文在寅上週前往中國進行國是訪問，雖然南韓中央日報及朝鮮日報等主要媒體痛批中國處處怠慢，有失國際禮節，但文在寅自認韓中關係已有改善；不料，他才結束訪問兩天，中國軍機便直闖家門。

另一方面，為避免東海發生偶發性事故，日中兩國甫於本月初對「海空聯絡機制」設置草案達成基本共識，但即便這項機制正式啟用，恐怕也無法阻止中國擴張海空勢力的野心。