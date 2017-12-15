工商界︰祭出誘因 吸引資金回台

2017-12-15

〔記者羅倩宜／台北報導〕川普稅改即將啟動，中國及歐洲主要國家繃緊神經，擔心搶錢、搶投資將搶不過美國。工商界指出，光是上市櫃公司在海外第三地累積未匯回獲利就達新台幣四．六兆元，川普稅改將掀起中國、歐洲等降稅搶資大戰，台灣若不加緊提供誘因，高達數兆元的海外台資都會被其他國家搶走。

根據證交所統計，到上半年為止，上市櫃公司在海外第三地累積未匯回獲利達新台幣四．六兆元、持續創高；另投審會統計，我國僑外投資在扁政府時期曾創下一年百億美元新高後，馬政府時期腰斬到僅有四、五十億美元，去年回升到一一○億美元，但今年前三季又萎縮到五十一億餘美元。

工總理事長許勝雄表示，財政部日前端出的稅改版本，讓大家報稅更不方便，且加加減減後，內資稅率還是比外資高，尤其是股利所得分離課稅並採單一稅率，取消兩稅合一扣抵，等於不鼓勵國內投資人長期持股。

工總秘書長蔡練生說，吸引外資來台，稅制是其中一環，如果內外資稅率不同調沒有解決，很容易造成更多假外資，稅改後仍然無法增加稅收；以往政府將營所稅從二十五％降到十七％，但配套做法是取消不少投資獎勵及抵減優惠，企業並沒有受惠多少；建議蔡政府在推稅改時，應一併檢討其他減免及獎勵。

商總理事長賴正鎰強調，美國一年吸引三千億美元的海外直接投資（FDI），中國也有兩千八百億美元，反觀台灣，有很多優秀的產業及供應鏈，但一年FDI不到五十億美元，比菲律賓還低，稅率就是關鍵因素。

工商協進會理事長林伯豐表示，全球肥咖條款（CRS）實施後，已牽動國際資金移動，各國相繼減稅吸引海外資金回流，「台灣是否也該檢討一下，不要反其道而行」，建議針對國人海外資產回流，提供階段性租稅減免，主動申報匯回金額可享較低稅率。